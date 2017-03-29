Курс валют у Луцьку на 27 грудня





Євро при купівлі становить - 32,618, при продажу - 33,338.



Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,486.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,928.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,650, а продаж - 27,999.Євро при купівлі становить - 32,618, при продажу - 33,338.Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,486.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,928.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію