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Курс валют у Луцьку на 27 грудня

Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,650, а продаж - 27,999.

Євро при купівлі становить - 32,618, при продажу - 33,338.

Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,486.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,928.

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Теги: курс, валюта
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