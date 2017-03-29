Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:30
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,650, а продаж - 27,999.
Євро при купівлі становить - 32,618, при продажу - 33,338.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,486.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,928.
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Євро при купівлі становить - 32,618, при продажу - 33,338.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,486.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,928.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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