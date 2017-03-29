Волиняни через релігію відмовилися від паспортів і лишилися без пенсії

Літні мешканці Шацьказ релігійних міркувань відмовилися від паспортів. Однак тепер подружжя через відсутність документів не може отримати пенсію.Про це йшлося під час наради у голови Шацької райради, - йдеться у повідомленні на сторінці органу місцевого самоврядування у Facebook.До Шацької районної ради звернулася жителька селища Шацька Галина Гулечко, яка просить врегулювати ситуацію, що склалася. Вона та її чоловік Василь Гулечко відмовилися від отримання паспорта через релігійні переконання. Нині подружжя на пенсії, але отримати її не може через відсутність документа, що посвідчують особу.Для роз’яснення ситуації до районної ради запросили начальника управління пенсійного фонду України у Шацькому районіта завідувача Шацького РС УДМС України у Волинській області. Юридичну консультацію надавала юрист бюро правової допомогиВіктор Гірич повідомив, що пенсію цим шачанам призначено управлінням соцзахисту ще в 2002 році і до цього часу отримували без проблем. Але в зв’язку зі змінами в законодавстві відтепер з’явилися складності з виплатами.Галина Гулечко розповідає, що пенсію заслужила, адже пропрацювала все життя, має трудову книгу. Проте цьогоріч кошти отримувала лише в березні, вересні та грудні.Під час обговорення виявилося, що Василь Гулечко має посвідчення водія, тобто документ, який посвідчує особу, а отже видавати пенсію можна на підставі прав на водіння, відповідно до пункту 1 частини 1, статті 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документ, що підтверджує громадянство України, посвідчують особу та її соціальний статус». За заявою пенсіонера повернуть і невиплачені кошти.За результатами наради було погоджено можливість виплачувати пенсії подружжю. За додатковими роз’ясненнями голова районної ради Сергій Карпук дав доручення звернутися до уповноваженого органу державної влади.