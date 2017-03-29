Постійні покупці «Там Таму» вирушили у новорічний тур до Лапландії

Напередодні Нового року, 28 грудня, десять лучан опинились у справжній казці, адже від гіпермаркету «Там Таму» з самого ранку виїхали у незабутній новорічний тур в Лапландію на вісім днів.У листопаді гіпермаркет «Там Там» гучно відсвяткував свою 12-ту річницю, чимало акцій, знижок та спеціальних пропозицій підготували у магазині для постійних відвідувачів. Головні ж подарунки – путівки у Лапландію.Дванадцять щасливців отримали нагоду поїхати в тур, який включає відвідини Риги, Таліну, Гельсінки та резиденції Санта Клауса.Зокрема, під час розіграшу путівки виграли. Оскільки подарунки розраховані на двох осіб, то переможці взяли з собою другу половинку чи друзів.Уранці 28 грудня лучани зібралися біля гіпермаркету «Там Там», аби вирушити у незабутню новорічну подорож. Щоб у дорозі було чим підкріпитися магазин підготував продуктові набори в подарунок.«Ми шкодуємо, що у зв’язку з затримкою у виготовленні документів двоє учасників не змогли поїхати на новорічний відпочинок. Бажаємо їм хороших свят та спробувати ще раз виграти разом з «Там Тамом», - зауважили у гіпермаркеті.Тож у тур поїхало десятеро лучан.«Ми дуже вдячні за таку можливість «Там Таму». Обіцяємо, що коли повернемось, то обов’язково поділимось враженнями», - наостанок запевнили подорожуючі.