Постійні покупці «Там Таму» вирушили у новорічний тур до Лапландії
Сьогодні, 18:01
Напередодні Нового року, 28 грудня, десять лучан опинились у справжній казці, адже від гіпермаркету «Там Таму» з самого ранку виїхали у незабутній новорічний тур в Лапландію на вісім днів.
У листопаді гіпермаркет «Там Там» гучно відсвяткував свою 12-ту річницю, чимало акцій, знижок та спеціальних пропозицій підготували у магазині для постійних відвідувачів. Головні ж подарунки – путівки у Лапландію.
Дванадцять щасливців отримали нагоду поїхати в тур, який включає відвідини Риги, Таліну, Гельсінки та резиденції Санта Клауса.
Зокрема, під час розіграшу путівки виграли Олександр Пахота, Марина Захарчук, Надія Горбатюк, Ольна Куренна, Тетяна Кодлубай та Михайло Васильківський. Оскільки подарунки розраховані на двох осіб, то переможці взяли з собою другу половинку чи друзів.
Уранці 28 грудня лучани зібралися біля гіпермаркету «Там Там», аби вирушити у незабутню новорічну подорож. Щоб у дорозі було чим підкріпитися магазин підготував продуктові набори в подарунок.
«Ми шкодуємо, що у зв’язку з затримкою у виготовленні документів двоє учасників не змогли поїхати на новорічний відпочинок. Бажаємо їм хороших свят та спробувати ще раз виграти разом з «Там Тамом», - зауважили у гіпермаркеті.
Тож у тур поїхало десятеро лучан.
«Ми дуже вдячні за таку можливість «Там Таму». Обіцяємо, що коли повернемось, то обов’язково поділимось враженнями», - наостанок запевнили подорожуючі.
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У листопаді гіпермаркет «Там Там» гучно відсвяткував свою 12-ту річницю, чимало акцій, знижок та спеціальних пропозицій підготували у магазині для постійних відвідувачів. Головні ж подарунки – путівки у Лапландію.
Дванадцять щасливців отримали нагоду поїхати в тур, який включає відвідини Риги, Таліну, Гельсінки та резиденції Санта Клауса.
Зокрема, під час розіграшу путівки виграли Олександр Пахота, Марина Захарчук, Надія Горбатюк, Ольна Куренна, Тетяна Кодлубай та Михайло Васильківський. Оскільки подарунки розраховані на двох осіб, то переможці взяли з собою другу половинку чи друзів.
Уранці 28 грудня лучани зібралися біля гіпермаркету «Там Там», аби вирушити у незабутню новорічну подорож. Щоб у дорозі було чим підкріпитися магазин підготував продуктові набори в подарунок.
«Ми шкодуємо, що у зв’язку з затримкою у виготовленні документів двоє учасників не змогли поїхати на новорічний відпочинок. Бажаємо їм хороших свят та спробувати ще раз виграти разом з «Там Тамом», - зауважили у гіпермаркеті.
Тож у тур поїхало десятеро лучан.
«Ми дуже вдячні за таку можливість «Там Таму». Обіцяємо, що коли повернемось, то обов’язково поділимось враженнями», - наостанок запевнили подорожуючі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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