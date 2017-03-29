Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО





Навчання проводять вдень і вночі, - йдеться на



Особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» на військовому полігоні відточує навики стрільби з ЗУ-23-2.



А медики військової частини під час занять з тактичної медицини навчають бійців наданню першої невідкладної медичної допомоги своїм побратимам і собі самому.



Мета занять, які проводить кожен із підрозділів 14 ОМБР, – бути максимально готовими до виконання завдань за призначенням у пункті постійної дислокації, а головне, в зоні проведення АТО, - зазначають у прес-службі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські зенітники вдосконалюють навики стрільбиНавчання проводять вдень і вночі, - йдеться на сторінці бригади у Facebook.Особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» на військовому полігоні відточує навики стрільби з ЗУ-23-2.А медики військової частини під час занять з тактичної медицини навчають бійців наданню першої невідкладної медичної допомоги своїм побратимам і собі самому.Мета занять, які проводить кожен із підрозділів 14 ОМБР, – бути максимально готовими до виконання завдань за призначенням у пункті постійної дислокації, а головне, в зоні проведення АТО, - зазначають у прес-службі.

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