Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Волинські зенітники вдосконалюють навики стрільби
Навчання проводять вдень і вночі, - йдеться на сторінці бригади у Facebook.
Особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» на військовому полігоні відточує навики стрільби з ЗУ-23-2.
А медики військової частини під час занять з тактичної медицини навчають бійців наданню першої невідкладної медичної допомоги своїм побратимам і собі самому.
Мета занять, які проводить кожен із підрозділів 14 ОМБР, – бути максимально готовими до виконання завдань за призначенням у пункті постійної дислокації, а головне, в зоні проведення АТО, - зазначають у прес-службі.
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Навчання проводять вдень і вночі, - йдеться на сторінці бригади у Facebook.
Особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» на військовому полігоні відточує навики стрільби з ЗУ-23-2.
А медики військової частини під час занять з тактичної медицини навчають бійців наданню першої невідкладної медичної допомоги своїм побратимам і собі самому.
Мета занять, які проводить кожен із підрозділів 14 ОМБР, – бути максимально готовими до виконання завдань за призначенням у пункті постійної дислокації, а головне, в зоні проведення АТО, - зазначають у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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