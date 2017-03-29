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Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО

Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО
Волинські зенітники вдосконалюють навики стрільби

Навчання проводять вдень і вночі, - йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» на військовому полігоні відточує навики стрільби з ЗУ-23-2.

А медики військової частини під час занять з тактичної медицини навчають бійців наданню першої невідкладної медичної допомоги своїм побратимам і собі самому.

Мета занять, які проводить кожен із підрозділів 14 ОМБР, – бути максимально готовими до виконання завдань за призначенням у пункті постійної дислокації, а головне, в зоні проведення АТО, - зазначають у прес-службі.

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Теги: 14 бригада, 14 ОМБР, навчання, військові
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