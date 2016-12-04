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Волинський КОРД завершив підготовку. ФОТО. ВІДЕО

Волинський КОРД завершив підготовку. ФОТО. ВІДЕО
29 грудня бійці підрозділу спеціального призначення КОРД отримали сертифікати про закінчення двомісячного курсу підготовки на базі Центру підготовки підрозділів спеціального призначення Нацполіції.

Відтепер поліцейські спецпризначенці виконуватимуть відповідні завдання в обласних підрозділах, - повідомили в прес-службі Нацполіції.

У заході взяли участь глава Національної поліції України Сергій Князєв, заступник очільника Нацполіції Олексій Руденко, керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістофер Сміт та керівники обласних управлінь.

Сергій Князєв привітав спецпризначенців із закінченням курсу підготовки.

«Ті, хто гідно пройшли всі відбіркові, а також заключні етапи, тепер можуть рахувати себе бійцями того найважливішого фронту, у якого один девіз – тільки перемагати. Від вашого уміння і навиків залежить життя громадян, життя поліцейських і заручників», - сказав Сергій Князєв.

Очільник Нацполіції також подякував представникам Посольства США, які надають всебічну допомогу у підготовці працівників КОРДу.

У свою чергу керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Крістофер Сміт відзначив ефективність партнерської роботи з Національною поліцією.

«Ми пишаємося розширенням КОРДу по всій Україні. Сподіваюсь відвідати ваші управління у Луцьку та у Львові в найближчий час»,- зазначив Крістофер Сміт.

Новобранців також привітали керівники поліції у Волинській та Львівській областях.

Відтак, на сьогоднішній день діє 20 територіальних підрозділів КОРД – у Київській, Одеській, Харківській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій, Львівській та Волинській областях, а також місті Києві.




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Теги: КОРД
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