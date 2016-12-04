Волинський КОРД завершив підготовку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
29 грудня бійці підрозділу спеціального призначення КОРД отримали сертифікати про закінчення двомісячного курсу підготовки на базі Центру підготовки підрозділів спеціального призначення Нацполіції.
Відтепер поліцейські спецпризначенці виконуватимуть відповідні завдання в обласних підрозділах, - повідомили в прес-службі Нацполіції.
У заході взяли участь глава Національної поліції України Сергій Князєв, заступник очільника Нацполіції Олексій Руденко, керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістофер Сміт та керівники обласних управлінь.
Сергій Князєв привітав спецпризначенців із закінченням курсу підготовки.
«Ті, хто гідно пройшли всі відбіркові, а також заключні етапи, тепер можуть рахувати себе бійцями того найважливішого фронту, у якого один девіз – тільки перемагати. Від вашого уміння і навиків залежить життя громадян, життя поліцейських і заручників», - сказав Сергій Князєв.
Очільник Нацполіції також подякував представникам Посольства США, які надають всебічну допомогу у підготовці працівників КОРДу.
У свою чергу керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Крістофер Сміт відзначив ефективність партнерської роботи з Національною поліцією.
«Ми пишаємося розширенням КОРДу по всій Україні. Сподіваюсь відвідати ваші управління у Луцьку та у Львові в найближчий час»,- зазначив Крістофер Сміт.
Новобранців також привітали керівники поліції у Волинській та Львівській областях.
Відтак, на сьогоднішній день діє 20 територіальних підрозділів КОРД – у Київській, Одеській, Харківській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій, Львівській та Волинській областях, а також місті Києві.
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Відтепер поліцейські спецпризначенці виконуватимуть відповідні завдання в обласних підрозділах, - повідомили в прес-службі Нацполіції.
У заході взяли участь глава Національної поліції України Сергій Князєв, заступник очільника Нацполіції Олексій Руденко, керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістофер Сміт та керівники обласних управлінь.
Сергій Князєв привітав спецпризначенців із закінченням курсу підготовки.
«Ті, хто гідно пройшли всі відбіркові, а також заключні етапи, тепер можуть рахувати себе бійцями того найважливішого фронту, у якого один девіз – тільки перемагати. Від вашого уміння і навиків залежить життя громадян, життя поліцейських і заручників», - сказав Сергій Князєв.
Очільник Нацполіції також подякував представникам Посольства США, які надають всебічну допомогу у підготовці працівників КОРДу.
У свою чергу керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Крістофер Сміт відзначив ефективність партнерської роботи з Національною поліцією.
«Ми пишаємося розширенням КОРДу по всій Україні. Сподіваюсь відвідати ваші управління у Луцьку та у Львові в найближчий час»,- зазначив Крістофер Сміт.
Новобранців також привітали керівники поліції у Волинській та Львівській областях.
Відтак, на сьогоднішній день діє 20 територіальних підрозділів КОРД – у Київській, Одеській, Харківській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій, Львівській та Волинській областях, а також місті Києві.
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