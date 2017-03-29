Біля бару в Луцьку виникла масова бійка
Сьогодні, 02:04
Компанія молодиків почала з’ясовувати стосунки з гостями одного із закладів у Луцьку. Словесна перепалка переросла в бійку, яку зчинили біля входу в бар.
Про це повідомляють Волинські Новини.
За словами очевидців, інцидент трапився близько 23:10 вчора, 29 грудня, у пивному клубі «Оболонь». Виник конфлікт між двома компаніями відпочиваючих. Після розмови молодики вийшли на вулицю, де відбулася бійка, у якій взяли участь більше десятка осіб.
«Вони були добряче напідпитку. Десь о 00:45 на місце події приїхали правоохоронці на УАЗику», - зазначають очевидці.
Деталі інциденту з’ясовуються.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
За словами очевидців, інцидент трапився близько 23:10 вчора, 29 грудня, у пивному клубі «Оболонь». Виник конфлікт між двома компаніями відпочиваючих. Після розмови молодики вийшли на вулицю, де відбулася бійка, у якій взяли участь більше десятка осіб.
«Вони були добряче напідпитку. Десь о 00:45 на місце події приїхали правоохоронці на УАЗику», - зазначають очевидці.
Деталі інциденту з’ясовуються.
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Коментарі 3
Пора б і луцькому військкомату пройтись по подібних закладах...
Поліція нас береже!! 1.5 години їхали на виклик в ЦЕНТР МІСТА!!!!! Ганьба!
Нє ну а чо, норм пацани. Маї братухі. Всьо па панятіям, як в 90є. Опа опа чік.
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