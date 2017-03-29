Біля бару в Луцьку виникла масова бійка





Про це повідомляють



За словами очевидців, інцидент трапився близько 23:10 вчора, 29 грудня, у пивному клубі «Оболонь». Виник конфлікт між двома компаніями відпочиваючих. Після розмови молодики вийшли на вулицю, де відбулася бійка, у якій взяли участь більше десятка осіб.



«Вони були добряче напідпитку. Десь о 00:45 на місце події приїхали правоохоронці на УАЗику», - зазначають очевидці.



Деталі інциденту з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія молодиків почала з’ясовувати стосунки з гостями одного із закладів у Луцьку. Словесна перепалка переросла в бійку, яку зчинили біля входу в бар.Про це повідомляють Волинські Новини За словами очевидців, інцидент трапився близько 23:10 вчора, 29 грудня, у пивному клубі «Оболонь». Виник конфлікт між двома компаніями відпочиваючих. Після розмови молодики вийшли на вулицю, де відбулася бійка, у якій взяли участь більше десятка осіб.«Вони були добряче напідпитку. Десь о 00:45 на місце події приїхали правоохоронці на УАЗику», - зазначають очевидці.Деталі інциденту з’ясовуються.

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