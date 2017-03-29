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Біля бару в Луцьку виникла масова бійка

Біля бару в Луцьку виникла масова бійка
Компанія молодиків почала з’ясовувати стосунки з гостями одного із закладів у Луцьку. Словесна перепалка переросла в бійку, яку зчинили біля входу в бар.

Про це повідомляють Волинські Новини.

За словами очевидців, інцидент трапився близько 23:10 вчора, 29 грудня, у пивному клубі «Оболонь». Виник конфлікт між двома компаніями відпочиваючих. Після розмови молодики вийшли на вулицю, де відбулася бійка, у якій взяли участь більше десятка осіб.

«Вони були добряче напідпитку. Десь о 00:45 на місце події приїхали правоохоронці на УАЗику», - зазначають очевидці.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Біля бару в Луцьку виникла масова бійка

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Теги: бійка, Луцьк
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Коментарі 3
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Пора б і луцькому військкомату пройтись по подібних закладах...
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Поліція нас береже!! 1.5 години їхали на виклик в ЦЕНТР МІСТА!!!!! Ганьба!
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Нє ну а чо, норм пацани. Маї братухі. Всьо па панятіям, як в 90є. Опа опа чік.
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