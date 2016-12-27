Новорічно-різдвяні вітання від Будівельної компанії «Інвестор»
Сьогодні, 11:08
Новорічно-різдвяні свята щороку дарують нам тепло та родинний затишок!
Наша компанія прагне стати частиною цієї святкової магії. Адже ми збудували для Вас ідеальне житло, в якому поряд з Вами у новому році повсякчас житимуть щастя, добробут, любов та дитячий сміх.
Нехай у Вашій новій оселі завжди збуваються усі мрії та реалізовуються найпотаємніші задуми!
Бажаємо міцного здоров’я та яскравого Нового року!
Щиро вдячні за Ваш вибір та довіру, яка є щоденним стимулом для нас вдосконалюватися, йти вперед та створювати для Вас найкраще житло.
З повагою команда Будівельної компанії «Інвестор»
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Наша компанія прагне стати частиною цієї святкової магії. Адже ми збудували для Вас ідеальне житло, в якому поряд з Вами у новому році повсякчас житимуть щастя, добробут, любов та дитячий сміх.
Нехай у Вашій новій оселі завжди збуваються усі мрії та реалізовуються найпотаємніші задуми!
Бажаємо міцного здоров’я та яскравого Нового року!
Щиро вдячні за Ваш вибір та довіру, яка є щоденним стимулом для нас вдосконалюватися, йти вперед та створювати для Вас найкраще житло.
З повагою команда Будівельної компанії «Інвестор»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Заробітчани, не повертайтеся в Україну а будете жити в наших бараках і далі їздити на заробітки в Європу (не полщу)
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