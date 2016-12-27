Новорічно-різдвяні вітання від Будівельної компанії «Інвестор»

Новорічно-різдвяні свята щороку дарують нам тепло та родинний затишок!Наша компанія прагне стати частиною цієї святкової магії. Адже ми збудували для Вас ідеальне житло, в якому поряд з Вами у новому році повсякчас житимуть щастя, добробут, любов та дитячий сміх.Нехай у Вашій новій оселі завжди збуваються усі мрії та реалізовуються найпотаємніші задуми!Бажаємо міцного здоров’я та яскравого Нового року!Щиро вдячні за Ваш вибір та довіру, яка є щоденним стимулом для нас вдосконалюватися, йти вперед та створювати для Вас найкраще житло.