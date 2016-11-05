Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби

Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДАзакликає волинян через погодні умови без нагальної потреби не їздити автомобілями на Новий рік.Про це 31 грудня він повідомив на своїй сторінці у Facebook."Вітаю всіх з цим прекрасним днем. Всі служби працюють злагоджено. Облавтодор в бойовому складі на роботі, дороги посипаються, техніка готова до очистки. МНС на поготові. Регіональний штаб працює.ПРОТЕСніг це стихія. Прошу без потреби нагальної не виїжати. Температура плюсова. Після хуртелиці є час передбачений для ліквідації стихії, снігу на дорозі. Гарних свят! Доречі на вулиці краса, не портіть собі настрій не займайтеся автоекстримом. Потіштися снігом пішки!" - йдеться у дописі.