Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби
Сьогодні, 11:54
Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка закликає волинян через погодні умови без нагальної потреби не їздити автомобілями на Новий рік.
Про це 31 грудня він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю всіх з цим прекрасним днем. Всі служби працюють злагоджено. Облавтодор в бойовому складі на роботі, дороги посипаються, техніка готова до очистки. МНС на поготові. Регіональний штаб працює.
ПРОТЕ
Сніг це стихія. Прошу без потреби нагальної не виїжати. Температура плюсова. Після хуртелиці є час передбачений для ліквідації стихії, снігу на дорозі. Гарних свят! Доречі на вулиці краса, не портіть собі настрій не займайтеся автоекстримом. Потіштися снігом пішки!" - йдеться у дописі.
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Про це 31 грудня він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю всіх з цим прекрасним днем. Всі служби працюють злагоджено. Облавтодор в бойовому складі на роботі, дороги посипаються, техніка готова до очистки. МНС на поготові. Регіональний штаб працює.
ПРОТЕ
Сніг це стихія. Прошу без потреби нагальної не виїжати. Температура плюсова. Після хуртелиці є час передбачений для ліквідації стихії, снігу на дорозі. Гарних свят! Доречі на вулиці краса, не портіть собі настрій не займайтеся автоекстримом. Потіштися снігом пішки!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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