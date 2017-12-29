Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 січня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі можливий дрібний мокрий сніг.



Температура повітря вночі – близько +1…+3 градусів, удень – до +3…+4. Вітер західний, південно-західний, південний і південно-східний, 1-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі можливий дрібний мокрий сніг.Температура повітря вночі – близько +1…+3 градусів, удень – до +3…+4. Вітер західний, південно-західний, південний і південно-східний, 1-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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