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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 січня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі можливий дрібний мокрий сніг.

Температура повітря вночі – близько +1…+3 градусів, удень – до +3…+4. Вітер західний, південно-західний, південний і південно-східний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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