У Ковелі автобус збив жінку





Це трапилося на вулиці Володимирській, - повідомив на сторінці у Facebook Ілля Лихотоп.



Відомо, що близько 18:00 автобус "Ковель-Трускавець" збив жінку.



За слова Іллі Лихотопа, постраждалу госпіталізували.



Обставини події з'ясує поліція.

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