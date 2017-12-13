У Ковелі автобус збив жінку
02 січень, 19:19
У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автобус збив жінку.
Це трапилося на вулиці Володимирській, - повідомив на сторінці у Facebook Ілля Лихотоп.
Відомо, що близько 18:00 автобус "Ковель-Трускавець" збив жінку.
За слова Іллі Лихотопа, постраждалу госпіталізували.
Обставини події з'ясує поліція.
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Це трапилося на вулиці Володимирській, - повідомив на сторінці у Facebook Ілля Лихотоп.
Відомо, що близько 18:00 автобус "Ковель-Трускавець" збив жінку.
За слова Іллі Лихотопа, постраждалу госпіталізували.
Обставини події з'ясує поліція.
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