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У Ковелі автобус збив жінку

У Ковелі автобус збив жінку
У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автобус збив жінку.

Це трапилося на вулиці Володимирській, - повідомив на сторінці у Facebook Ілля Лихотоп.

Відомо, що близько 18:00 автобус "Ковель-Трускавець" збив жінку.

За слова Іллі Лихотопа, постраждалу госпіталізували.

Обставини події з'ясує поліція.

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Теги: Ковель, аварія, ДТП
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