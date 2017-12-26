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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 січня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень – +4…+5. Вітер південно-західний і південний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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