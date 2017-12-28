На Волині майже тиждень розшукують зниклого чоловіка





Рідні звертаються до небайдужих допомогти знайти зниклого Леоніда Хавіна, - пише



Прикмети зниклого: худорлявий, 1952 року народження,має сиві вуса, при собі мав картонну коробку, був одягнений у чорну дублянку та чорну кепку.



Нагадаємо, 28 грудня о 15.30 Леонід Хавін поїхав в село Зимне до приятеля. Побувши там, приятель посадив його на маршрутку номер 10, яка їхала о 18:50.



Всіх небайдужих, яким щось відомо про зниклого чоловіка, просять зателефонувати за номером 0681091575 (дочка)або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже тиждень триває розшук зниклого чоловіка у Володимирі-Волинському.Рідні звертаються до небайдужих допомогти знайти зниклого, - пише Буг Прикмети зниклого: худорлявий, 1952 року народження,має сиві вуса, при собі мав картонну коробку, був одягнений у чорну дублянку та чорну кепку., 28 грудня о 15.30 Леонід Хавін поїхав в село Зимне до приятеля. Побувши там, приятель посадив його на маршрутку номер 10, яка їхала о 18:50.Всіх небайдужих, яким щось відомо про зниклого чоловіка, просять зателефонувати за номером 0681091575 (дочка)або 102.

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