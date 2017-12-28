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На Волині майже тиждень розшукують зниклого чоловіка

На Волині майже тиждень розшукують зниклого чоловіка
Майже тиждень триває розшук зниклого чоловіка у Володимирі-Волинському.

Рідні звертаються до небайдужих допомогти знайти зниклого Леоніда Хавіна, - пише Буг.

Прикмети зниклого: худорлявий, 1952 року народження,має сиві вуса, при собі мав картонну коробку, був одягнений у чорну дублянку та чорну кепку.

Нагадаємо, 28 грудня о 15.30 Леонід Хавін поїхав в село Зимне до приятеля. Побувши там, приятель посадив його на маршрутку номер 10, яка їхала о 18:50.

Всіх небайдужих, яким щось відомо про зниклого чоловіка, просять зателефонувати за номером 0681091575 (дочка)або 102.


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Теги: розшук, Волинь
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