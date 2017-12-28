На Волині майже тиждень розшукують зниклого чоловіка
Сьогодні, 09:10
Майже тиждень триває розшук зниклого чоловіка у Володимирі-Волинському.
Рідні звертаються до небайдужих допомогти знайти зниклого Леоніда Хавіна, - пише Буг.
Прикмети зниклого: худорлявий, 1952 року народження,має сиві вуса, при собі мав картонну коробку, був одягнений у чорну дублянку та чорну кепку.
Нагадаємо, 28 грудня о 15.30 Леонід Хавін поїхав в село Зимне до приятеля. Побувши там, приятель посадив його на маршрутку номер 10, яка їхала о 18:50.
Всіх небайдужих, яким щось відомо про зниклого чоловіка, просять зателефонувати за номером 0681091575 (дочка)або 102.
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Рідні звертаються до небайдужих допомогти знайти зниклого Леоніда Хавіна, - пише Буг.
Прикмети зниклого: худорлявий, 1952 року народження,має сиві вуса, при собі мав картонну коробку, був одягнений у чорну дублянку та чорну кепку.
Нагадаємо, 28 грудня о 15.30 Леонід Хавін поїхав в село Зимне до приятеля. Побувши там, приятель посадив його на маршрутку номер 10, яка їхала о 18:50.
Всіх небайдужих, яким щось відомо про зниклого чоловіка, просять зателефонувати за номером 0681091575 (дочка)або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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