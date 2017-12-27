Лікарі швидкої витягли волинянина з того світу

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Керівник Ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД) провів успішну серцево-легеневу реанімацію 65-річному чоловікові.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик до центру ЕМД надійшов о 10.47. Прибувши на місце виклику, лікар оглянув хворого, який скаржився на пекучий біль за грудиною, зняв електрокардіограму і встановив діагноз «Ішемічна хвороба серця. Гострий інфаркт міокарду ускладнений кардіогенним шоком, шлуночковою тахікардією з широкими комплексами».
Проведене, відповідно до стандартів, медикаментозне лікування було неефективним. Лише після кардіоверсії на моніторі дефібрилятора зафіксовано фібриляцію шлуночків. Негайно бул розпочаті реанімаційні заходи: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень, двічі проводилась дефібриляція.
Через 5 хвилин у хворого відновились життєво важливі функції організму. Серцево-легенева реанімація виявилася успішною.
Пацієнт в задовільному стані, в свідомості, доставлений в кардіореанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик до центру ЕМД надійшов о 10.47. Прибувши на місце виклику, лікар оглянув хворого, який скаржився на пекучий біль за грудиною, зняв електрокардіограму і встановив діагноз «Ішемічна хвороба серця. Гострий інфаркт міокарду ускладнений кардіогенним шоком, шлуночковою тахікардією з широкими комплексами».
Проведене, відповідно до стандартів, медикаментозне лікування було неефективним. Лише після кардіоверсії на моніторі дефібрилятора зафіксовано фібриляцію шлуночків. Негайно бул розпочаті реанімаційні заходи: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень, двічі проводилась дефібриляція.
Через 5 хвилин у хворого відновились життєво важливі функції організму. Серцево-легенева реанімація виявилася успішною.
Пацієнт в задовільному стані, в свідомості, доставлений в кардіореанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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