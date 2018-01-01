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На Волі бус врізався у машину з дітьми

На Волі бус врізався у машину з дітьми
Мікравтобус Opel в'їхав у легковик Renault на проспекті Волі у Луцьку.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18:00, - повідомляють Волинські Новини.

Як розповів водій Renault, він зупинився, аби пропустити пішоходів на переході, коли ззаду отримав удар. Ймовірно, водій буса не дотримався безпечної дистанції.

У легковику перебували двоє дітей, їх доправили до травмпункту для обстеження, хоча видимих травм у них немає.

Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

У результаті на проспекті Волі утворився затор, а рух автомобілів був ускладнений.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Що,знову "житель луцького району"?
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