На Волі бус врізався у машину з дітьми





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18:00, - повідомляють



Як розповів водій Renault, він зупинився, аби пропустити пішоходів на переході, коли ззаду отримав удар. Ймовірно, водій буса не дотримався безпечної дистанції.



У легковику перебували двоє дітей, їх доправили до травмпункту для обстеження, хоча видимих травм у них немає.



Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



У результаті на проспекті Волі утворився затор, а рух автомобілів був ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мікравтобус Opel в'їхав у легковик Renault на проспекті Волі у Луцьку.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18:00, - повідомляють Волинські Новини Як розповів водій Renault, він зупинився, аби пропустити пішоходів на переході, коли ззаду отримав удар. Ймовірно, водій буса не дотримався безпечної дистанції.У легковику перебували двоє дітей, їх доправили до травмпункту для обстеження, хоча видимих травм у них немає.Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.У результаті на проспекті Волі утворився затор, а рух автомобілів був ускладнений.

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