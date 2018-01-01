На Волі бус врізався у машину з дітьми
04 січень, 22:13
Мікравтобус Opel в'їхав у легковик Renault на проспекті Волі у Луцьку.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18:00, - повідомляють Волинські Новини.
Як розповів водій Renault, він зупинився, аби пропустити пішоходів на переході, коли ззаду отримав удар. Ймовірно, водій буса не дотримався безпечної дистанції.
У легковику перебували двоє дітей, їх доправили до травмпункту для обстеження, хоча видимих травм у них немає.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
У результаті на проспекті Волі утворився затор, а рух автомобілів був ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18:00, - повідомляють Волинські Новини.
Як розповів водій Renault, він зупинився, аби пропустити пішоходів на переході, коли ззаду отримав удар. Ймовірно, водій буса не дотримався безпечної дистанції.
У легковику перебували двоє дітей, їх доправили до травмпункту для обстеження, хоча видимих травм у них немає.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
У результаті на проспекті Волі утворився затор, а рух автомобілів був ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Що,знову "житель луцького району"?
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Поліція назвала причину резонансної смерті на Волині
04 січень, 23:09
На Волі бус врізався у машину з дітьми
04 січень, 22:13
Медики доправили до Києва волинянина із майже відірваною кистю
04 січень, 21:55
У центрі Луцька зіткнулися BMW та Fiat
04 січень, 21:37