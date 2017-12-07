Протестувальники можуть заблокувати «Ягодин»
Сьогодні, 10:42
Біля пункту пропуску «Ягодин» на Волині та «Рава-Руська» на Львівщині на 9 січня запланована акція протесту із перекриття руху.
Акція може відбутися 9 січня о 09:00, - пише Район. Любомль.
Захід організовують противники закону №6776-д про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Згідно з положеннями цього закону, для перевезення товару на суму більше 50 євро особа має пробути у Польщі не менше доби.
Мітингувальники попереджають завчасно, бо так сподіваються попередити більшу кількість людей, що перетинатимуть кордон, а також і привернути до себе охочих приєднатися до акції.
Протест буде цілодобовим. Зі слів організаторів, таким чином хочуть привернути увагу до проблеми безробіття у прикордонних регіонах. Адже поїздки по ту сторону кордону залишаються єдиним джерелом заробітку тутешніх жителів.
Довідково:
Із 1 січня 2018 року набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в'їжджає в країну не частіше, ніж 1 раз на 72 години. За більш частого в'їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.
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Акція може відбутися 9 січня о 09:00, - пише Район. Любомль.
Захід організовують противники закону №6776-д про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Згідно з положеннями цього закону, для перевезення товару на суму більше 50 євро особа має пробути у Польщі не менше доби.
Мітингувальники попереджають завчасно, бо так сподіваються попередити більшу кількість людей, що перетинатимуть кордон, а також і привернути до себе охочих приєднатися до акції.
Протест буде цілодобовим. Зі слів організаторів, таким чином хочуть привернути увагу до проблеми безробіття у прикордонних регіонах. Адже поїздки по ту сторону кордону залишаються єдиним джерелом заробітку тутешніх жителів.
Довідково:
Із 1 січня 2018 року набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в'їжджає в країну не частіше, ніж 1 раз на 72 години. За більш частого в'їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Їдьте в Польшу на нормальну роботу а не контрабандою займаєтесь!
Тих "прикордонщиків" вже ботагом на роботу не загониш тільки й звикли до контрабанди! Наводьте вже лад з тими спекулянтами! "Адже поїздки по ту сторону кордону залишаються єдиним джерелом заробітку тутешніх жителів." От-же відмазку придумали :))) Що тут скажеш Україна... :(
Не кожен може кинути свою домівку і дітей та їхати на чужину робити на пана. Треба щоб люди мали можливість заробити копійку вдома і якщо влада для цього нічого не робить то хай хоч за шию не хапають
А як бути звичайним громадянам, які їдуть через кордон у приватних чи службових справах? Через таких "заробітчан" створюються довжелезні черги простоювати в котрих необхідно не одну добрячу годину!
Ви пропонуєте закрити очі на явну контрабанду, не сплату мита, за яке, до речі, сьогодні відновлено дорожнє покриття на Львів, В-Волинський, планово на Ковель, тобто ви хочите, щоб в нас крали і клали собі в кишеню митники і контрабандисти? Нехай платять через банк мито і везуть. Чи то вже не вигідно? Звісно, адже ці товари переміщуються не для власних потреб, а цілий чорний бізнес на тому заснований, з логістикою, складами, утримують ці бізнеси бувші митники, прикордонники та СБУшники. То абсолютно відома інформація ВСІМ в прикордонній зоні. А ці страйки - це проплачені акції контрабандистів. Їздіть раз на 4 дні і всіх проблем, чого кіпіш? І взагалі ДФС має перевірити, звідки гроші в громадян на щоденні покупки за кордоном на суму 500 євро? Це ж 15000 євро на місяц громадянин витрачає? Звідки ДОХОДИ, якщо жаліються і страйкують, що ніби то немає за що жити?
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