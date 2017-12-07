Протестувальники можуть заблокувати «Ягодин»





Акція може відбутися 9 січня о 09:00, - пише



Захід організовують противники закону №6776-д про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Згідно з положеннями цього закону, для перевезення товару на суму більше 50 євро особа має пробути у Польщі не менше доби.



Мітингувальники попереджають завчасно, бо так сподіваються попередити більшу кількість людей, що перетинатимуть кордон, а також і привернути до себе охочих приєднатися до акції.



Протест буде цілодобовим. Зі слів організаторів, таким чином хочуть привернути увагу до проблеми безробіття у прикордонних регіонах. Адже поїздки по ту сторону кордону залишаються єдиним джерелом заробітку тутешніх жителів.



Довідково:



Із 1 січня 2018 року набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в'їжджає в країну не частіше, ніж 1 раз на 72 години. За більш частого в'їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля пункту пропуску «Ягодин» на Волині та «Рава-Руська» на Львівщині на 9 січня запланована акція протесту із перекриття руху.Акція може відбутися 9 січня о 09:00, - пише Район. Любомль Захід організовують противники закону №6776-д про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Згідно з положеннями цього закону, для перевезення товару на суму більше 50 євро особа має пробути у Польщі не менше доби.Мітингувальники попереджають завчасно, бо так сподіваються попередити більшу кількість людей, що перетинатимуть кордон, а також і привернути до себе охочих приєднатися до акції.Протест буде цілодобовим. Зі слів організаторів, таким чином хочуть привернути увагу до проблеми безробіття у прикордонних регіонах. Адже поїздки по ту сторону кордону залишаються єдиним джерелом заробітку тутешніх жителів.Довідково:Із 1 січня 2018 року набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в'їжджає в країну не частіше, ніж 1 раз на 72 години. За більш частого в'їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.

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