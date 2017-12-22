Розповіли, як Волинь впоралася із минулорічним бюджетом

Протягом 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів Волинської області надійшло майже 12,4 млрд грн, із яких 3,5 млрд становили власні доходи, а 8,9 млрд – трансферти із держбюджету.Про підсумки бюджетного року розповіли під час оперативної наради в ОДА 9 січня.За словами голови волинської обласної держадміністрації, півроку тому ставили завдання, аби власні доходи були не нижчими 3 млрд грн. Таким чином, вдалося досягнути поставленого завдання.«Починаючи з 2014 року, ми маємо з вами в 5 раз збільшення доходів місцевих бюджетів», – зауважив голова ОДА.Заступник директора департаменту фінансів ВОДАповідомив, що порівняно із 2016 роком, власні доходи зросли в 1,4 раза, тобто на 1 млрд гривень, обсяг трансферітв із держбюджету –2, 5 млрд.Найбільші темпи росту доходів серед міст обласного значення зареєстровані в Луцьку та Нововолинську – 37 та 33% відповідно. Серед районів – у Горохівському та Володимир-Волинському районах +51%. Тож загалом виконання бюджету за власними доходами загального фонду склало 108,3% , обласного – 106,7%. Показників вдалося досягти завдяки виконання всіх бюджетів області. Понад план же вдалося отримати 266 млн грн.Залишки коштів на початку року складають понад 650 млн грн., з яких 150 – із коштів субвенції.