Розповіли, як Волинь впоралася із минулорічним бюджетом
Сьогодні, 11:37
Протягом 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів Волинської області надійшло майже 12,4 млрд грн, із яких 3,5 млрд становили власні доходи, а 8,9 млрд – трансферти із держбюджету.
Про підсумки бюджетного року розповіли під час оперативної наради в ОДА 9 січня.
За словами голови волинської обласної держадміністрації Володимира Гунчика, півроку тому ставили завдання, аби власні доходи були не нижчими 3 млрд грн. Таким чином, вдалося досягнути поставленого завдання.
«Починаючи з 2014 року, ми маємо з вами в 5 раз збільшення доходів місцевих бюджетів», – зауважив голова ОДА.
Заступник директора департаменту фінансів ВОДА Володимир Селедець повідомив, що порівняно із 2016 роком, власні доходи зросли в 1,4 раза, тобто на 1 млрд гривень, обсяг трансферітв із держбюджету –2, 5 млрд.
Найбільші темпи росту доходів серед міст обласного значення зареєстровані в Луцьку та Нововолинську – 37 та 33% відповідно. Серед районів – у Горохівському та Володимир-Волинському районах +51%. Тож загалом виконання бюджету за власними доходами загального фонду склало 108,3% , обласного – 106,7%. Показників вдалося досягти завдяки виконання всіх бюджетів області. Понад план же вдалося отримати 266 млн грн.
Залишки коштів на початку року складають понад 650 млн грн., з яких 150 – із коштів субвенції.
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Про підсумки бюджетного року розповіли під час оперативної наради в ОДА 9 січня.
За словами голови волинської обласної держадміністрації Володимира Гунчика, півроку тому ставили завдання, аби власні доходи були не нижчими 3 млрд грн. Таким чином, вдалося досягнути поставленого завдання.
«Починаючи з 2014 року, ми маємо з вами в 5 раз збільшення доходів місцевих бюджетів», – зауважив голова ОДА.
Заступник директора департаменту фінансів ВОДА Володимир Селедець повідомив, що порівняно із 2016 роком, власні доходи зросли в 1,4 раза, тобто на 1 млрд гривень, обсяг трансферітв із держбюджету –2, 5 млрд.
Найбільші темпи росту доходів серед міст обласного значення зареєстровані в Луцьку та Нововолинську – 37 та 33% відповідно. Серед районів – у Горохівському та Володимир-Волинському районах +51%. Тож загалом виконання бюджету за власними доходами загального фонду склало 108,3% , обласного – 106,7%. Показників вдалося досягти завдяки виконання всіх бюджетів області. Понад план же вдалося отримати 266 млн грн.
Залишки коштів на початку року складають понад 650 млн грн., з яких 150 – із коштів субвенції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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