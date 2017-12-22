вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, як Волинь впоралася із минулорічним бюджетом

Розповіли, як Волинь впоралася із минулорічним бюджетом
Протягом 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів Волинської області надійшло майже 12,4 млрд грн, із яких 3,5 млрд становили власні доходи, а 8,9 млрд – трансферти із держбюджету.

Про підсумки бюджетного року розповіли під час оперативної наради в ОДА 9 січня.

За словами голови волинської обласної держадміністрації Володимира Гунчика, півроку тому ставили завдання, аби власні доходи були не нижчими 3 млрд грн. Таким чином, вдалося досягнути поставленого завдання.

«Починаючи з 2014 року, ми маємо з вами в 5 раз збільшення доходів місцевих бюджетів», – зауважив голова ОДА.

Заступник директора департаменту фінансів ВОДА Володимир Селедець повідомив, що порівняно із 2016 роком, власні доходи зросли в 1,4 раза, тобто на 1 млрд гривень, обсяг трансферітв із держбюджету –2, 5 млрд.

Найбільші темпи росту доходів серед міст обласного значення зареєстровані в Луцьку та Нововолинську – 37 та 33% відповідно. Серед районів – у Горохівському та Володимир-Волинському районах +51%. Тож загалом виконання бюджету за власними доходами загального фонду склало 108,3% , обласного – 106,7%. Показників вдалося досягти завдяки виконання всіх бюджетів області. Понад план же вдалося отримати 266 млн грн.

Залишки коштів на початку року складають понад 650 млн грн., з яких 150 – із коштів субвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину
Сьогодні, 11:52
У Луцьку на переході збили жінку, - соцмережі
Сьогодні, 11:47
Розповіли, як Волинь впоралася із минулорічним бюджетом
Сьогодні, 11:37
На Закарпатті жінка зникла після падіння з вікна
Сьогодні, 11:16
Для лучан плата за опалення у грудні стала меншою
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети
Сьогодні, 12:24
На Волині обласна рада пасе задніх у питаннях бюджету На Волині обласна рада пасе задніх у питаннях бюджету
Сьогодні, 09:47
Як покращити бюджет Луцька: 11 пропозицій Як покращити бюджет Луцька: 11 пропозицій
22 грудень, 2017, 09:50
Ковель має бюджет на 2018 рік Ковель має бюджет на 2018 рік
21 грудень, 2017, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 1
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8