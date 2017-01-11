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До Волинської облради прибула Нацгвардія. Колядувати

До Волинської облради прибула Нацгвардія. Колядувати
До «білого дому» на Київському майдані в Луцьку завітали незвичні колядники – бійці військової частини 1141 Нацгвардії України.

Про це повідомили у прес-службі облради.

За прадавньою українською традицією привітати депутатів, працівників виконавчого апарату обласної ради та службовців ОДА з Новим роком та Різдвом Христовим сьогодні, 9 січня, приходили колядники.

Зокрема свої віншування та різдвяні колядки подарував хор військової частини 1141 Національної гвардії України.


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Теги: колядники
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Коментарі 1
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ніхто нііде не працює - хіба поздоровляються за державний кошт! Справжні патрійота.
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