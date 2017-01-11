До Волинської облради прибула Нацгвардія. Колядувати





Про це повідомили у прес-службі облради.



За прадавньою українською традицією привітати депутатів, працівників виконавчого апарату обласної ради та службовців ОДА з Новим роком та Різдвом Христовим сьогодні, 9 січня, приходили колядники.



Зокрема свої віншування та різдвяні колядки подарував хор військової частини 1141 Національної гвардії України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До «білого дому» на Київському майдані в Луцьку завітали незвичні колядники – бійці військової частини 1141 Нацгвардії України.Про це повідомили у прес-службі облради.За прадавньою українською традицією привітати депутатів, працівників виконавчого апарату обласної ради та службовців ОДА з Новим роком та Різдвом Христовим сьогодні, 9 січня, приходили колядники.Зокрема свої віншування та різдвяні колядки подарував хор військової частини 1141 Національної гвардії України.

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