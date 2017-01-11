До Волинської облради прибула Нацгвардія. Колядувати
09 січень, 21:30
До «білого дому» на Київському майдані в Луцьку завітали незвичні колядники – бійці військової частини 1141 Нацгвардії України.
Про це повідомили у прес-службі облради.
За прадавньою українською традицією привітати депутатів, працівників виконавчого апарату обласної ради та службовців ОДА з Новим роком та Різдвом Христовим сьогодні, 9 січня, приходили колядники.
Зокрема свої віншування та різдвяні колядки подарував хор військової частини 1141 Національної гвардії України.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
За прадавньою українською традицією привітати депутатів, працівників виконавчого апарату обласної ради та службовців ОДА з Новим роком та Різдвом Христовим сьогодні, 9 січня, приходили колядники.
Зокрема свої віншування та різдвяні колядки подарував хор військової частини 1141 Національної гвардії України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ніхто нііде не працює - хіба поздоровляються за державний кошт! Справжні патрійота.
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