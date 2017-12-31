Скандальну заяву настоятеля Київської лаври на Волині назвали фейком
Сьогодні, 00:11
Речник Волинської єпархії УПЦ (МП) Олег Точинський (на фото) стверджує, що намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла оббрехали.
Про це він написав у Facebook.
«Скандальний» владика Павел сказав, що Крим - це не Україна? Та ви що? Серйозно? Ви дійсно вважаєте, що ніхто навіть не буде перевіряти ваших тверджень? Цей ФЕЙК розрахований на осіб, які прикуті до екранів телебачення та моніторів і просто не бажають розбиратись у ситуації, ковтаючи той продукт, який їм підноситься. Мені розібратись вдалося, як і всім іншим вдасться», - йдеться в дописі.
«Пропоную Вашій увазі дві репліки: запитання "активіста" і відповідь владики Павла. Дивитись відео за посиланням, що подане нижче (5:53 хв.)
- Тобто Ви вважаєте, що Крим - не український, правильно?
- Українським був, є і буде. Ставрополь теж український!
Так. Владика часто емоційно відповідає на запитання і спілкується з опонентами, але Крим «не українським» він не називав», - зазначив Олег Точинський.
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Про це він написав у Facebook.
«Скандальний» владика Павел сказав, що Крим - це не Україна? Та ви що? Серйозно? Ви дійсно вважаєте, що ніхто навіть не буде перевіряти ваших тверджень? Цей ФЕЙК розрахований на осіб, які прикуті до екранів телебачення та моніторів і просто не бажають розбиратись у ситуації, ковтаючи той продукт, який їм підноситься. Мені розібратись вдалося, як і всім іншим вдасться», - йдеться в дописі.
«Пропоную Вашій увазі дві репліки: запитання "активіста" і відповідь владики Павла. Дивитись відео за посиланням, що подане нижче (5:53 хв.)
- Тобто Ви вважаєте, що Крим - не український, правильно?
- Українським був, є і буде. Ставрополь теж український!
Так. Владика часто емоційно відповідає на запитання і спілкується з опонентами, але Крим «не українським» він не називав», - зазначив Олег Точинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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