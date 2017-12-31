Скандальну заяву настоятеля Київської лаври на Волині назвали фейком

Речник Волинської єпархії УПЦ (МП)) стверджує, що намісника Києво-Печерської лаври митрополитаоббрехали.Про це він написав у Facebook.«Скандальний» владика Павел? Та ви що? Серйозно? Ви дійсно вважаєте, що ніхто навіть не буде перевіряти ваших тверджень? Цей ФЕЙК розрахований на осіб, які прикуті до екранів телебачення та моніторів і просто не бажають розбиратись у ситуації, ковтаючи той продукт, який їм підноситься. Мені розібратись вдалося, як і всім іншим вдасться», - йдеться в дописі.«Пропоную Вашій увазі дві репліки: запитання "активіста" і відповідь владики Павла. Дивитись відео за посиланням, що подане нижче (5:53 хв.)- Тобто Ви вважаєте, що Крим - не український, правильно?- Українським був, є і буде. Ставрополь теж український!Так. Владика часто емоційно відповідає на запитання і спілкується з опонентами, але Крим «не українським» він не називав», - зазначив Олег Точинський.