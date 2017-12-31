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Скандальну заяву настоятеля Київської лаври на Волині назвали фейком

Скандальну заяву настоятеля Київської лаври на Волині назвали фейком
Речник Волинської єпархії УПЦ (МП) Олег Точинський (на фото) стверджує, що намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла оббрехали.

Про це він написав у Facebook.

«Скандальний» владика Павел сказав, що Крим - це не Україна? Та ви що? Серйозно? Ви дійсно вважаєте, що ніхто навіть не буде перевіряти ваших тверджень? Цей ФЕЙК розрахований на осіб, які прикуті до екранів телебачення та моніторів і просто не бажають розбиратись у ситуації, ковтаючи той продукт, який їм підноситься. Мені розібратись вдалося, як і всім іншим вдасться», - йдеться в дописі.

«Пропоную Вашій увазі дві репліки: запитання "активіста" і відповідь владики Павла. Дивитись відео за посиланням, що подане нижче (5:53 хв.)

- Тобто Ви вважаєте, що Крим - не український, правильно?
- Українським був, є і буде. Ставрополь теж український!

Так. Владика часто емоційно відповідає на запитання і спілкується з опонентами, але Крим «не українським» він не називав», - зазначив Олег Точинський.



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Теги: скандал
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