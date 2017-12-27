У Луцьку вперше провели унікальну операцію





Про це повідомляє



У Луцькій міській клінічній лікарні зробили першу і поки унікальну для Волині операцію зупинки шлункової кровотечі методом емболізації.



Життя пацієнта врятував професіоналізм хірурга та сучасне обладнання цієї лікувальної установи.







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