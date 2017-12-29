Вбивство Ноздровської: експертиза показала причетність підозрюваного

Ірини Ноздровської правоохоронці відібрали необхідні зразки для проведення експертиз у родини Россошанських. Результати експертизи ДНК показали, що на потерпілій були знайдені частки, які належать підозрюваному.



Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, - передає



"У перші дні ми опитали родину Россошанських, та були відібрані необхідні зразки для проведення експертиз", - розповів В.Аброськін.



Він зазначив, що вже є результати першої експертизи ДНК, яка встановила наявність на тілі Ноздровської часток Юрія Россошанського, та "призначено ще 70 експертиз".



"Результати проведення експертизи ДНК – на потерпілій були знайдені частки, які належать підозрюваному", - додав В.Аброськін.



Нагадаємо, поліція встановила та затримала підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської.



Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші дні проведення слідства у справі вбивства юристкиправоохоронці відібрали необхідні зразки для проведення експертиз у родини Россошанських. Результати експертизи ДНК показали, що на потерпілій були знайдені частки, які належать підозрюваному.Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції України, - передає УНН "У перші дні ми опитали родину Россошанських, та були відібрані необхідні зразки для проведення експертиз", - розповів В.Аброськін.Він зазначив, що вже є результати першої експертизи ДНК, яка встановила наявність на тілі Ноздровської часток Юрія Россошанського, та "призначено ще 70 експертиз"."Результати проведення експертизи ДНК – на потерпілій були знайдені частки, які належать підозрюваному", - додав В.Аброськін.Нагадаємо, поліція встановила та затримала підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської.Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня 2018 року.

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