Помер молодий рівненський журналіст
Сьогодні, 14:11
У Рівному сьогодні, 11 січня о першій годині ночі, перестало битися серце журналіста та активіста громадської мережі «Опора» Олександра Мельничука.
Про це інформує Рівне вечірнє.
За попередньою інформацією, він задихнувся.
Йому було 32 роки.
Хто бажає допомогти в організації поховання, кошти переказувати на картку ПриватБанку — 5168 7556 3121 5874 (Сергій Сабо).
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Про це інформує Рівне вечірнє.
За попередньою інформацією, він задихнувся.
Йому було 32 роки.
Хто бажає допомогти в організації поховання, кошти переказувати на картку ПриватБанку — 5168 7556 3121 5874 (Сергій Сабо).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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