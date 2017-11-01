Помер молодий рівненський журналіст

Олександра Мельничука.



Про це інформує



За попередньою інформацією, він задихнувся.



Йому було 32 роки.



Хто бажає допомогти в організації поховання, кошти переказувати на картку ПриватБанку — 5168 7556 3121 5874 (Сергій Сабо).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному сьогодні, 11 січня о першій годині ночі, перестало битися серце журналіста та активіста громадської мережі «Опора»Про це інформує Рівне вечірнє За попередньою інформацією, він задихнувся.Йому було 32 роки.Хто бажає допомогти в організації поховання, кошти переказувати на картку ПриватБанку — 5168 7556 3121 5874 (Сергій Сабо).

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