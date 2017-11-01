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Помер молодий рівненський журналіст

Помер молодий рівненський журналіст
У Рівному сьогодні, 11 січня о першій годині ночі, перестало битися серце журналіста та активіста громадської мережі «Опора» Олександра Мельничука.

Про це інформує Рівне вечірнє.

За попередньою інформацією, він задихнувся.

Йому було 32 роки.

Хто бажає допомогти в організації поховання, кошти переказувати на картку ПриватБанку — 5168 7556 3121 5874 (Сергій Сабо).


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Теги: смерть, Рівне, журналіст
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