У луцькому магазині посеред білого дня торгували сурогатом

Понад два літри сурогатного алкоголю виявили та вилучили муніципали в продуктовому магазині по вулиці Гонгадзе, 3 у Луцьку.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.Продавчиня торгівельного закладу реалізовувала заборонену продукцію посеред білого дня та навіть не сподівалася, що може понести за свої дії покарання.Муніципали склали на жінку адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.Боротьба з продавцями сурогату на постійному контролі в департаменті муніципальної варти Луцька і буде продовжена й надалі.