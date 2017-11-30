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Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати

Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати
Цьогорічна аномально тепла зима переважно із дощами принесла жителям панельної двоповерхівки №11а по вулиці Ковельській у Камені-Каширському зайвий клопіт на свята.

У них потік дах, як решето. І якщо жителі першого поверху ще можуть з цим сяк-так миритися, то для тих, хто живе на верхньому — це справжня катастрофа, - пише "Полісся".

Як розповіла мешканка цього будинку Ніна Матвійчук, вода не просто капає, як задощить — прямо цівкою ллється через перекриття в будівлю. Постійно мокра стеля та осипається штукатурка. З фасаду будинку, що з боку двору, навіть випадають цеглини з фронтонів.

— Ми не можемо зробити ремонт в квартирі, сильна злива зведе його нанівець. Ця біда допікає лише жильцям другого поверху, бо живемо зверху. Втім, мусимо щось з тим робити. Бо якщо випаде рясно сніг, то за найменшої відлиги він стече до наших квартир і буде ще більший потоп. Ми вже готові й самі зібрати певну суму грошей, щоб лише полатати нам покрівлю. Але не знаємо до кого з цим питанням звертатися, — говорить Ніна Павлівна.

Проблему жителів будинку ми донесли до начальника Камінь-Каширського виробничого управління житлово-комунального господарства Ігоря Каденчука. Вислухавши, він з розумінням поставився до біди жильців, пообіцяв направити майстра, щоб він визначив обсяг необхідних ремонтних робіт та склав акт обстеження будинку. При цьому Ігор Миколайович радить жителям в подальшому з подібними проблемами звертатися прямо особисто до нього.

— Про всяк випадок комунальне господарство закупило певну кількість покрівельного матеріалу, — каже Ігор Каденчук. — Якщо виникне необхідність, то ми готові його використати на перекриття аварійних будинків. Вже зверталася до нас одна жителька міста з подібним проханням. Вона самостійно найняла робітників, а ВУЖКГ виділило їй шифер. Адже самотужки проводити капітальний ремонт покрівель комунальне підприємство не має змоги.

За словами Ігоря Миколайовича, на такі роботи на договірній основі залучаються спеціальні будівельні організації, які мають відповідні ліцензії. Утім, він зазначив, що якщо треба робити капітальний ремонт покрівлі, то на це треба ще й відповідна проектно-технічна документація.

— На сьогодні міська рада в рамках фінансування виділила кошти для заміни даху на будинку 11 по вулиці Чкалова. Частину коштів люди погодилися зібрати самі, а 60 тисяч гривень виділила із бюджету міськрада. Зрозуміло, що цих грошей буде замало, – пояснив начальник Камінь-Каширського ВУЖКГ.


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Теги: будинок, дах, проблема, Камінь-Каширський
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