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Як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив

Як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив
Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплатую

Про це пише Еспресо із посиланням на Урядовий портал.

Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають менш як 15 років страхового стажу. Іншими словами – не заробили свою пенсію.

Призначення допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. При цьому враховується майновий стан та середньомісячний сукупний дохід громадянина.

Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

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Теги: пенсія, гроші
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