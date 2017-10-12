Як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив





Про це пише



Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають менш як 15 років страхового стажу. Іншими словами – не заробили свою пенсію.



Призначення допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. При цьому враховується майновий стан та середньомісячний сукупний дохід громадянина.



Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплатуюПро це пише Еспресо із посиланням на Урядовий портал.Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають менш як 15 років страхового стажу. Іншими словами – не заробили свою пенсію.Призначення допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. При цьому враховується майновий стан та середньомісячний сукупний дохід громадянина.Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію