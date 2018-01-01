вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодійка вкрала пальто у жінки, коли та лікувала зуби

На Волині злодійка вкрала пальто у жінки, коли та лікувала зуби
У Любомлі в жінки викрали верхній одяг.

Інцидент трапився у стоматологічному кабінеті, що знаходиться з тильної сторони приміщення магазину «Шанс», - пише Район.Любомль.

У вівторок, 16 січня, близько 16.00 жінка вкрала пальто пацієнтки стоматкабінету. Це зафіксували камери відеоспостереження.

З метою притягнення злодійки до кримінальної відповідальності та повернення викраденого майна Любомльський відділ поліції просить жителів райцентру допомогти встановити особу підозрюваної та її можливе місце перебування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Плаче, ниє, скиглить»: у Луцьку лежачою донькою опікується психічно хворий батько. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 15:31
На Волині злодійка вкрала пальто у жінки, коли та лікувала зуби
Сьогодні, 15:17
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
На Волині сільський голова «погорів» на хабарі
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
На Волині злодії обікрали 20-річну дівчину, розбивши скло автівки На Волині злодії обікрали 20-річну дівчину, розбивши скло автівки
Сьогодні, 12:58
На Волині злодії-рецидивісти обікрали дачу На Волині злодії-рецидивісти обікрали дачу
17 січень, 10:58
Троє крадіїв лісу, втікаючи, залишили BMW з документами. ФОТО Троє крадіїв лісу, втікаючи, залишили BMW з документами. ФОТО
17 січень, 10:35
На Волині злодій «обчистив» господарство на 18 тисяч На Волині злодій «обчистив» господарство на 18 тисяч
16 січень, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 1
Комунальне ноу-хау в Луцьку: тротуар посипають на ходу з кузова трактора. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 13:13
 1
Визнання Росії агресором: як голосували нардепи з Волині
Сьогодні, 12:00
 1
«За партійними інтересами?» Чудний тендер у Нововолинську
Сьогодні, 11:00
 1
Медіа
відео
1/8