На Волині злодійка вкрала пальто у жінки, коли та лікувала зуби





Інцидент трапився у стоматологічному кабінеті, що знаходиться з тильної сторони приміщення магазину «Шанс», - пише



У вівторок, 16 січня, близько 16.00 жінка вкрала пальто пацієнтки стоматкабінету. Це зафіксували камери відеоспостереження.



З метою притягнення злодійки до кримінальної відповідальності та повернення викраденого майна Любомльський відділ поліції просить жителів райцентру допомогти встановити особу підозрюваної та її можливе місце перебування.

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