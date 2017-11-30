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Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту

Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту
Військові капелани передали Волинському краєзнавчому музею велику мапу України, виготовлену з тканини учасниками осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти».

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Військові капелани протоієрей Володимир Труш і священик Олександр Вронський привезли до Волинського краєзнавчого музею велику мапу України, виготовлену з тканини учасниками осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Карту створили, аби відвезти її на Донбас. Проте виявилося, що через через великі розміри та нестійку конструкцію довезти її без ушкоджень неможливо. Тому вирішено передати її до фондів музею разом із зразками дитячих малюнків і листів для волинських воїнів.

Ці матеріали доповнять постійну виставку «Неоголошена війна. Постійний рахунок».


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Теги: музей, АТО, Волинь
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