Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту
Сьогодні, 03:23
Військові капелани передали Волинському краєзнавчому музею велику мапу України, виготовлену з тканини учасниками осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти».
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Військові капелани протоієрей Володимир Труш і священик Олександр Вронський привезли до Волинського краєзнавчого музею велику мапу України, виготовлену з тканини учасниками осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Карту створили, аби відвезти її на Донбас. Проте виявилося, що через через великі розміри та нестійку конструкцію довезти її без ушкоджень неможливо. Тому вирішено передати її до фондів музею разом із зразками дитячих малюнків і листів для волинських воїнів.
Ці матеріали доповнять постійну виставку «Неоголошена війна. Постійний рахунок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Військові капелани протоієрей Володимир Труш і священик Олександр Вронський привезли до Волинського краєзнавчого музею велику мапу України, виготовлену з тканини учасниками осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Карту створили, аби відвезти її на Донбас. Проте виявилося, що через через великі розміри та нестійку конструкцію довезти її без ушкоджень неможливо. Тому вирішено передати її до фондів музею разом із зразками дитячих малюнків і листів для волинських воїнів.
Ці матеріали доповнять постійну виставку «Неоголошена війна. Постійний рахунок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трамп виступив проти переговорів щодо Донбасу у Мінську
Сьогодні, 05:05
В Карпатах знайшли величезне родовище золота
Сьогодні, 03:57
Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту
Сьогодні, 03:23
Як зимують тварини у Луцькому зоопарку
Сьогодні, 02:03
«Якесь бідове вже геть»: із машини в Луцьку поцупили продукти
Сьогодні, 00:58
Медіа