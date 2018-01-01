Повідомили кількість загиблих у аварії автобуса з пасажирами в Туреччині





Як повідомляє Анадолу з посиланням на губернатора провінції, загинули 11 людей, ще 44 туристів отримали поранення, - пише Новое Время.



Автобус їхав з Анкари в західну провінцію Бурса і належав компанії Kartallar Gezi.



Туристичний автобус врізався в дерева на узбіччі траси. Водія і його помічника заарештували.



Ведеться розслідування ДТП. Причини інциденту поки не повідомляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У турецькій провінції Ескішехір на трасі розбився туристичний автобус.Як повідомляє Анадолу з посиланням на губернатора провінції, загинули 11 людей, ще 44 туристів отримали поранення, - пише Новое Время.Автобус їхав з Анкари в західну провінцію Бурса і належав компанії Kartallar Gezi.Туристичний автобус врізався в дерева на узбіччі траси. Водія і його помічника заарештували.Ведеться розслідування ДТП. Причини інциденту поки не повідомляються.

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