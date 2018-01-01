вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили кількість загиблих у аварії автобуса з пасажирами в Туреччині

Повідомили кількість загиблих у аварії автобуса з пасажирами в Туреччині
У турецькій провінції Ескішехір на трасі розбився туристичний автобус.

Як повідомляє Анадолу з посиланням на губернатора провінції, загинули 11 людей, ще 44 туристів отримали поранення, - пише Новое Время.

Автобус їхав з Анкари в західну провінцію Бурса і належав компанії Kartallar Gezi.

Туристичний автобус врізався в дерева на узбіччі траси. Водія і його помічника заарештували.

Ведеться розслідування ДТП. Причини інциденту поки не повідомляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туреччина, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 13:02
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 12:33
Повідомили кількість загиблих у аварії автобуса з пасажирами в Туреччині
Сьогодні, 12:28
Шахрайка тричі надурила волинян, які хотіли працювати в Польщі
Сьогодні, 11:45
У Німеччині хочуть перевірити закон про реінтеграцію Донбасу
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 12:33
Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО
19 січень, 16:07
Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня Утопленик на ковзанці та дивні оголошення. Надзвичайні новини тижня
15 січень, 14:05
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
14 січень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Сьогодні, 12:33
 1
Оновлений «Ранок», прямі ефіри та гострі теми: як із «Волинського» роблять «Суспільне»
19 січень, 20:14
 1
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
19 січень, 13:32
 1
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
19 січень, 12:25
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 19-21 січня
19 січень, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8