Повідомили кількість загиблих у аварії автобуса з пасажирами в Туреччині
Сьогодні, 12:28
У турецькій провінції Ескішехір на трасі розбився туристичний автобус.
Як повідомляє Анадолу з посиланням на губернатора провінції, загинули 11 людей, ще 44 туристів отримали поранення, - пише Новое Время.
Автобус їхав з Анкари в західну провінцію Бурса і належав компанії Kartallar Gezi.
Туристичний автобус врізався в дерева на узбіччі траси. Водія і його помічника заарештували.
Ведеться розслідування ДТП. Причини інциденту поки не повідомляються.
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Як повідомляє Анадолу з посиланням на губернатора провінції, загинули 11 людей, ще 44 туристів отримали поранення, - пише Новое Время.
Автобус їхав з Анкари в західну провінцію Бурса і належав компанії Kartallar Gezi.
Туристичний автобус врізався в дерева на узбіччі траси. Водія і його помічника заарештували.
Ведеться розслідування ДТП. Причини інциденту поки не повідомляються.
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