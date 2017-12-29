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На Волині зловмисники кинули жертву у водойму

На Волині зловмисники кинули жертву у водойму
У селищі Олика, Ківерцівського району, двоє невідомих пограбували чоловіка та вкинули його у водойму.

Про це Район.Ківерці дізнався з власних джерел.

Цю інформацію підтвердили і в районній поліції. Чоловік йшов додому напідпитку в той час як на нього напали двоє невідомих. Вона викрали у потерпілого телефон, а після цього вкинули чоловіка у місцеву водойму.

На щастя, оличанину вдалося врятуватися. Вже оговтавшись, та прийшовши додому він викликав поліцію.

Наразі правоохоронці шукають крадіїв.

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Теги: Олика, напад
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