На Волині зловмисники кинули жертву у водойму
Сьогодні, 07:48
У селищі Олика, Ківерцівського району, двоє невідомих пограбували чоловіка та вкинули його у водойму.
Про це Район.Ківерці дізнався з власних джерел.
Цю інформацію підтвердили і в районній поліції. Чоловік йшов додому напідпитку в той час як на нього напали двоє невідомих. Вона викрали у потерпілого телефон, а після цього вкинули чоловіка у місцеву водойму.
На щастя, оличанину вдалося врятуватися. Вже оговтавшись, та прийшовши додому він викликав поліцію.
Наразі правоохоронці шукають крадіїв.
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Про це Район.Ківерці дізнався з власних джерел.
Цю інформацію підтвердили і в районній поліції. Чоловік йшов додому напідпитку в той час як на нього напали двоє невідомих. Вона викрали у потерпілого телефон, а після цього вкинули чоловіка у місцеву водойму.
На щастя, оличанину вдалося врятуватися. Вже оговтавшись, та прийшовши додому він викликав поліцію.
Наразі правоохоронці шукають крадіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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