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Драгер зашкалює: волинські патрульні розповіли про «рекорди» п’яних водіїв

Драгер зашкалює: волинські патрульні розповіли про «рекорди» п’яних водіїв
На Волині патрульні зупинила водія, ступінь сп’яніння якого не вдалося визначити за допомогою драгера.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Загалом правоохоронці розповіли, що опрацювали від початку року майже 2 тисячі викликів. Кількість виявлених нетверезих водіїв, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилась.

Загалом, протягом 1-21 січня 2018 року на службу 102 громадяни звертались 3 358 разів. З них 1 986 завдань були направлені волинським патрульним поліцейським, які їх виконали. Ще півтисячі завдань були призначені і виконані самостійно.

За ці 3 тижні оформлено 11 адміністративних матеріалів за ст. 185 КУпАП (злісна непокора правоохоронцям) та 16 – за ст. 173 КУпП (дрібне хуліганство).

Протягом перших трьох тижнів 2018 року працівники Управління патрульної поліції у Волинській області зафіксували 39 фактів керування транспортними засобами водіями, що перебували у стані алкогольного сп’яніння, а також 1 факт вживання алкоголю водієм після вчинення ДТП, відповідно, складено 40 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 130 КУпАП (ч. 1 – 38, ч. 2 – 1, ч. 4 – 1).

У 2018 році лише 1 протокол про адміністративне правопорушення, передбачений ст. 130 КУпАП, склали на жінку-водія, проте їй належить «рекорд» вмісту алкоголю в крові, який вдалося зафіксувати газоаналізатором Drager – 2, 02 проміле.

Разом з тим, 9 січня, на автодорозі М-19, патрульні зупинили автомобіль під керуванням нетверезого водія, в якого Drager не зміг виміряти вміст алкоголю в крові (це означає, що було понад 3 проміле). На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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Теги: п'яний водій, патрульна поліція
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