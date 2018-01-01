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Як в Іваничах відзначали День Соборності. ФОТО

Як в Іваничах відзначали День Соборності. ФОТО
В Іваничах із нагоди Дня Соборності України було утворено символічний “ланцюг єднання”. Громадські активісти, представники влади, жителі селища та району створили колону вздовж центральної вулиці.

Таким чином іваничівці показали іншим регіонам, що вони разом з державою, а Україна — єдина країна, - пише Буг.

Дійство відбувалося з національними символами, в руках у дітей майоріли прапори.

Від партійної символіки учасники акції утрималися, хоча на заході були присутні представники багатьох політичних сил, громадських організацій та об’єднань.

Після створення “живого ланцюга” відбулася спільна молитва на центральній площі селища. Присутні помолилися за мир у державі, а потім поклали квіти до пам’ятних стендів.

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Теги: День Соборності, заходи
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