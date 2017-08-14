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Сотні учнів пішли до новозбудованої школи на Волині

Сотні учнів пішли до новозбудованої школи на Волині
Після зимових канікул учні 5-11 класів Вербської загальноосвітньої школи навчаються в новозбудованому корпусі школи. Новий навчальний рік заклад розпочав уже в статусі НВК. У місцевій школі навчається близько 400 учнів.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

87 дітей відвідують дитсадок. Раніше школярі та дошкільнята тіснилися в пристосованому приміщенні колишнього дитсадка, – каже директор НВК села Вербка Валентина Саховська.

«З великим захопленням діти приступили до навчання. Вже сам естетичний вигляд нового приміщення школи зобов’язує нас бути емоційно піднесеними. Тому маємо гарний настрій кожного дня. Заміна вікон у старому приміщенні, у початковому крилі школи дала можливість нам організувати навчання в одну зміну. І це дуже добре», – розповіла Валентина Саховська.

Стару будівлю місцевої ЗОШ тепломодернізували за кошти цільової субвенції з державного бюджету: до зими тут замінили 47 старих вікон на енергоощадні на суму понад 302 тисячі гривень. Минулого року в Дубовому вже зробили благоустрій території, перекрили дах та тепломодернізували будівлю місцевої школи, яка є опорним навчальним закладом на території ОТГ.

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Теги: школа, Волинь
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Коментарі 1
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А статті хтось читає пере тим, як опублікувати? Який район, яка область........ Що небуть
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