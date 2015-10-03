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Назвали професії з найнижчою зарплатою в Україні

Назвали професії з найнижчою зарплатою в Україні
Виконуючий обов'язки голови Державного центру зайнятості Валерій Ярошенко назвав професії лікаря, вчителя і вихователя з найнижчою зарплатою.

Таку інформацію він заявив на прес-конференції, - повідомляють Українські новини.

"Найбільший попит на вакансії в Україні серед кваліфікованих робітників: швачки, електромонтери, електрозварники, слюсарі, токарі, пекарі, водії, малярі. Оператори котелень", - сказав Ярошенко.

В сфері послуг найбільш затребуваними є:

продавці
кухарі
офіціанти
бармени
молодші медпрацівники
перукарі

"Сьогодні найнижча заробітна плата у медсестер, лікарів, вчителів і вихователів. І на жаль, вона абсолютно не відповідає інфляційним процесам, які сьогодні є в країні. Це дуже низькі зарплати", - додав він.

За словами Ярошенка, найвища середня зарплата в Києві, далі йде Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська області.

Також Ярошенко заявляє, що 45% безробітних, які стоять на обліку, мають вищу освіту, а у великих містах - 80%.

"Сьогодні в Державній службі зайнятості на обліку в середньому перебуває близько 45% людей із вищою освітою. А у великих містах, таких як Київ, Харків, Запоріжжя, цей відсоток понад 80", - сказав Ярошенко.

З його слів, в основному в службі перебувають вакансії трудових професій, у зв'язку з чим є дисбаланс між попитом та пропозицією, що не дозволяє швидко й ефективно працевлаштовувати безробітних.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили про те, що підвищення мінімальної зарплати до 4 200 гривень і пенсій додасть 1,6 в. п. до інфляції.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що на перерахунок пенсій військовослужбовцям у 2018 році необхідно 10 млрд. гривень.

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Теги: Професії, зарплата, Держцентр зайнятості
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Коментарі 3
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Особливо у вчителів малі з/п, а про лікарів взагалі мовчу.
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А ще найнижчу зарплату мають монтери Волинської філії Укртелекому-мінімальну.
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Але лікарі собі будинки будують на Шацьких озерах за цю "малу" зарплату.
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