Суд у Луцьку виправдав львівського служителя Феміди

Ігоря Ганича було визнано винним в одержанні хабара обсягом 400 тисяч гривень.



Про це передає



Сьогодні колегія суддів Апеляційного суду розглядала апеляційні скарги прокуратури та Ігоря Ганича на вирок Луцького міськрайсуду від 18 травня 2015 року. Цим вироком Ганича визнали винним за ч. 3. cт. 368 КК України та засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Якщо Ганич просив його виправдати, то прокуратура вимагала для нього 10 років тюрми з конфіскацією.



У судовому засіданні представник прокуратури Катерина Балас подала клопотання про відвід члена колегії, голови Апеляційного суду Волині Петра Філюка. Мовляв, він уже брав участь у розгляді цієї справи під час попередніх етапів. Однак, суд відхилив це клопотання.



Своєю чергою, захист вказував на відсутність належних доказів або порушення при їх отриманні. Натомість, представник державного обвинувачення підтвердження заперечував.



Після судових дебатів члени колегії відлучилися до нарадчої кімнати для прийняття рішення.



Суд ухвалив скасувати обвинувальний вирок Ганичу.



Це рішення може бути оскаржене до Верховного суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Волинської області скасував вирок Луцького міськрайонного суду, яким суддю Залічничного райсуду Львовабуло визнано винним в одержанні хабара обсягом 400 тисяч гривень.Про це передає ІА ZIK Сьогодні колегія суддів Апеляційного суду розглядала апеляційні скарги прокуратури та Ігоря Ганича на вирок Луцького міськрайсуду від 18 травня 2015 року. Цим вироком Ганича визнали винним за ч. 3. cт. 368 КК України та засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Якщо Ганич просив його виправдати, то прокуратура вимагала для нього 10 років тюрми з конфіскацією.У судовому засіданні представник прокуратуриподала клопотання про відвід члена колегії, голови Апеляційного суду Волині. Мовляв, він уже брав участь у розгляді цієї справи під час попередніх етапів. Однак, суд відхилив це клопотання.Своєю чергою, захист вказував на відсутність належних доказів або порушення при їх отриманні. Натомість, представник державного обвинувачення підтвердження заперечував.Після судових дебатів члени колегії відлучилися до нарадчої кімнати для прийняття рішення.Суд ухвалив скасувати обвинувальний вирок Ганичу.Це рішення може бути оскаржене до Верховного суду.

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