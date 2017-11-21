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Інклюзивна освіта в Луцьку: як навчаються особливі діти

Інклюзивна освіта в Луцьку: як навчаються особливі діти
Діти з особливими потребами можуть навчатись не лише у спеціальних закладах. Вони мають можливість проходити навчальний курс і у звичайних школах.

Про це повідомляє Перший.

Такий процес навчання називають інклюзивним, коли дитина з певними особливостями навчається за стандартною навчальною програмою та відвідує заклад разом з однолітками.

На цей момент на інклюзивній формі навчання у Луцьку перебуває 23 дітей. Для них підібрали спеціальні методики викладання та кваліфікованих вчителів, які будуть з ними займатись.

Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко зазначає, що організувати навчальний процес для дітей з особливими потребами не просто, але можливо.

Детальніше – у відео.



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Теги: освіта, діти, Луцьк
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