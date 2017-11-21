Інклюзивна освіта в Луцьку: як навчаються особливі діти





Про це повідомляє



Такий процес навчання називають інклюзивним, коли дитина з певними особливостями навчається за стандартною навчальною програмою та відвідує заклад разом з однолітками.



На цей момент на інклюзивній формі навчання у Луцьку перебуває 23 дітей. Для них підібрали спеціальні методики викладання та кваліфікованих вчителів, які будуть з ними займатись.



Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко зазначає, що організувати навчальний процес для дітей з особливими потребами не просто, але можливо.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти з особливими потребами можуть навчатись не лише у спеціальних закладах. Вони мають можливість проходити навчальний курс і у звичайних школах.Про це повідомляє Перший Такий процес навчання називають інклюзивним, коли дитина з певними особливостями навчається за стандартною навчальною програмою та відвідує заклад разом з однолітками.На цей момент на інклюзивній формі навчання у Луцьку перебуває 23 дітей. Для них підібрали спеціальні методики викладання та кваліфікованих вчителів, які будуть з ними займатись.Начальник управління освіти Луцької міськрадизазначає, що організувати навчальний процес для дітей з особливими потребами не просто, але можливо.Детальніше – у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію