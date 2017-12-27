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У наркоторговця з Луцька конфіскують майно

У наркоторговця з Луцька конфіскують майно
Чоловіка, який промишляв торгівлею амфетаміну, у Луцьку засудили до 3 із половиною років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це йшлося під час засідання Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.

Правоохоронці зафіксували неодноразові факти торгівлі обвинуваченим амфетаміном в Луцьку протягом вересня-жовтня 2017 року.

Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили два поліетиленові пакети із вмістом порошкоподібної речовини, яка, згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, містить у своєму складі амфетамін. Наркотик обвинувачений незаконно зберігав з метою збуту.

Чоловік беззаперечно визнав свою вину у вчиненні злочину.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 3 роки 6 місяців із конфіскацією майна.

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Теги: суд, Луцьк
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