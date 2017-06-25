вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів

День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів
У Луцьку в День пам’яті Героїв Крут відбудуться ряд заходів.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

Так, о 13:30 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут за участю громадськості міста, учнівської та студентської молоді (вул. Героїв Крут).

А о 15:00 - тематичний захід “Крути. Їх бій триває” у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

"З метою забезпечення доїзду усіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька о 13.00 год. відправлятиметься автобус", - йдеться у повідомленні.

Також відбудуться квест «Пам’ятай про Крути 2018» (28 січня (неділя), 13:00, Театральний майдан міста Луцька) та флешмоб до Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня (понеділок), 17:00, Театральний майдан міста Луцька).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, День пам’яті Героїв Крут, заходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Віра Федосюк: «Внутрішній розбрат завдає не меншої шкоди, ніж війна»
Сьогодні, 17:30
Шахтарі будуть мітингувати поки «Центроенерго» не розблокує постачання вугілля держшахт, - профспілки
Сьогодні, 17:27
День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів
Сьогодні, 17:25
Глина дає набагато більше можливостей, ніж папір, - співзасновниця бренду «Ряба Вош»
Сьогодні, 17:11
Опублікували трейлер фільму про бій під Крутами
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
День молоді сьогодні в Луцьку: програма заходів День молоді сьогодні в Луцьку: програма заходів
25 червень, 2017, 11:30
Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
17 травень, 2017, 18:20
Лучани святкуватимуть День Європи: перелік заходів Лучани святкуватимуть День Європи: перелік заходів
11 травень, 2017, 14:35
День пам'яті та примирення у Луцьку: план заходів День пам'яті та примирення у Луцьку: план заходів
03 травень, 2017, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
Сьогодні, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
Сьогодні, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
Сьогодні, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
Сьогодні, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8