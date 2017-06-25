День пам’яті Героїв Крут у Луцьку: перелік заходів





Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.



Так, о 13:30 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут за участю громадськості міста, учнівської та студентської молоді (вул. Героїв Крут).



А о 15:00 - тематичний захід “Крути. Їх бій триває” у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.



"З метою забезпечення доїзду усіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька о 13.00 год. відправлятиметься автобус", - йдеться у повідомленні.



Також відбудуться квест «Пам’ятай про Крути 2018» (28 січня (неділя), 13:00, Театральний майдан міста Луцька) та флешмоб до Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня (понеділок), 17:00, Театральний майдан міста Луцька).





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