У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській
25 січень, 22:00
У Луцьку на вулиці Ковельській поблизу гуртівні «ПАККО» трапилася аварія - зіткнулися Renault та Opel Vivaro.
Аварія сталася 25 січня приблизно о 16.30, - повідомляє Волинь24.
Водійка Renault на київських номерах на великій швидкості повертала через подвійну смугу до гуртівні «ПАККО». Водій Opel Vivaro не встиг загальмувати і зіткнувся з Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. В аварії ніхто не постраждав.
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Аварія сталася 25 січня приблизно о 16.30, - повідомляє Волинь24.
Водійка Renault на київських номерах на великій швидкості повертала через подвійну смугу до гуртівні «ПАККО». Водій Opel Vivaro не встиг загальмувати і зіткнувся з Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. В аварії ніхто не постраждав.
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