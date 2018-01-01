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У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській

У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській
У Луцьку на вулиці Ковельській поблизу гуртівні «ПАККО» трапилася аварія - зіткнулися Renault та Opel Vivaro.

Аварія сталася 25 січня приблизно о 16.30, - повідомляє Волинь24.

Водійка Renault на київських номерах на великій швидкості повертала через подвійну смугу до гуртівні «ПАККО». Водій Opel Vivaro не встиг загальмувати і зіткнувся з Renault.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. В аварії ніхто не постраждав.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 4
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І знов рипіли євробляхи, і знов тріщали пукани...
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Який "цікавий і потрібний матеріал"...
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Коли вже заборонять ті київські бляхи?
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які дотепники, коментатори...
відразу видно людей які привикли думати, що саме вони самі “хитро-дупі” і тому мають право жити за рахунок інших ...
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