У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській





Аварія сталася 25 січня приблизно о 16.30, - повідомляє



Водійка Renault на київських номерах на великій швидкості повертала через подвійну смугу до гуртівні «ПАККО». Водій Opel Vivaro не встиг загальмувати і зіткнувся з Renault.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. В аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській поблизу гуртівні «ПАККО» трапилася аварія - зіткнулися Renault та Opel Vivaro.Аварія сталася 25 січня приблизно о 16.30, - повідомляє Волинь24 Водійка Renault на київських номерах на великій швидкості повертала через подвійну смугу до гуртівні «ПАККО». Водій Opel Vivaro не встиг загальмувати і зіткнувся з Renault.Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. В аварії ніхто не постраждав.

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