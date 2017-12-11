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Україна завоювала золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Україна завоювала золото на чемпіонаті Європи з біатлону
Збірна України виграла останню гонку на чемпіонаті Європи з біатлону в італійському Ріднау - змішану естафету.

Українська команда в складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного невдало розпочала гонку, перебуваючи тільки на п'ятій позиції після двох жіночих етапів, але вже перший чоловічий етап, який біг Прима, вивів українців на перше місце, а Підручний зміцнив успіх, - пише Новое Время.

Позаду збірної України фінішували росіяни та норвежці.

Це золото стало для української команди третьою медаллю на чемпіонаті Європи. Раніше Ірина Варвинець завоювала золото в спринті і срібло в гонці переслідування. З трьома медалями України посіла друге місце в загальному командному заліку чемпіонату Європи.

Наступними стартами в біатлонному календарі стануть гонки на Олімпійських іграх в Пхенчхані.

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Теги: біатлон, спорт
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Коментарі 1
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То золото виграли чи бронзу. Приведіть назву статті із змістом.
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