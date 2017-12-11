Україна завоювала золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України виграла останню гонку на чемпіонаті Європи з біатлону в італійському Ріднау - змішану естафету.Українська команда в складітаневдало розпочала гонку, перебуваючи тільки на п'ятій позиції після двох жіночих етапів, але вже перший чоловічий етап, який біг Прима, вивів українців на перше місце, а Підручний зміцнив успіх, - пише Новое Время.Позаду збірної України фінішували росіяни та норвежці.Це золото стало для української команди третьою медаллю на чемпіонаті Європи. Раніше Ірина Варвинець завоювала золото в спринті і срібло в гонці переслідування. З трьома медалями України посіла друге місце в загальному командному заліку чемпіонату Європи.Наступними стартами в біатлонному календарі стануть гонки на Олімпійських іграх в Пхенчхані.