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Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО

Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО
У Нововолинську автобус в’їхав в опору лінії електропередач.

Це трапилося 28-го січня близько 15:30 по вулиці Сковороди поблизу хлібзаводу, - пише БУГ.

За словами очевидців, Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався із керуванням та врізався в опору, яка повалилася на бус.

Свідки розповідають, що водій був у нетверезому стані.

В результаті аварії мешканці будинків залишилися без світла. Були знеструмлені вулиця Сковороди, Мічуріна, Куліша, провулок Мирний та Декабристів.

На місці наслідки ДТП ліквідовували працівники “Волиньобленерго”. Майже всім вулицям повернули світло, однак кілька будинків по Сковороди та Мічуріна будуть чекати електрику до завтра.

Очевидці також говорять, що водій обурливо поводився, вимагаючи замість приведення в лад лінії електропередач допомогти йому скинути стовп із автомобіля.

Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО
Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО
Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО
Аварія в Нововолинську: автобус зніс опору. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Нововолинськ
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