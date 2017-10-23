У «Борисполі» затримали вербувальника бойовиків. ВІДЕО





Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.



Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. Встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.



Іноземця затримано та передано співробітникам Нацполіції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій, затримали сьогодні прикордонники.Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. Встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.Іноземця затримано та передано співробітникам Нацполіції.

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