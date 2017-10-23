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У «Борисполі» затримали вербувальника бойовиків. ВІДЕО

У «Борисполі» затримали вербувальника бойовиків. ВІДЕО
Громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій, затримали сьогодні прикордонники.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. Встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.

Іноземця затримано та передано співробітникам Нацполіції.


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Теги: Держприкордонслужба, тероризм
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