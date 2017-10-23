У «Борисполі» затримали вербувальника бойовиків. ВІДЕО
Сьогодні, 16:29
Громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій, затримали сьогодні прикордонники.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. Встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.
Іноземця затримано та передано співробітникам Нацполіції.
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Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. Встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.
Іноземця затримано та передано співробітникам Нацполіції.
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