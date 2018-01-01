вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий дрібний мокрий сніг. У Володимир-Волинському — без опадів.

Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +3…+4. Вітер південно-західний, південний і південно-східний, 2-8 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на автопробіг за доступне розмитнення авто. ВІДЕО
Сьогодні, 20:43
BlaBlaCar змінює алгоритм пошуку попутників
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
Сьогодні, 20:00
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Сьогодні, 19:55
Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня
25 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 січня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 січня
24 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 січня
23 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 січня
22 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
29 січень, 18:10
 5
Луцьк очима змії: унікальні фото
Сьогодні, 13:38
 2
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
 2
Українці запустили крилату ракету наземного базування
Сьогодні, 18:20
 1
Медіа
відео
1/8