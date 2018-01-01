Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий дрібний мокрий сніг. У Володимир-Волинському — без опадів.



Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +3…+4. Вітер південно-західний, південний і південно-східний, 2-8 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий дрібний мокрий сніг. У Володимир-Волинському — без опадів.Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +3…+4. Вітер південно-західний, південний і південно-східний, 2-8 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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