Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий дрібний мокрий сніг. У Володимир-Волинському — без опадів.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +3…+4. Вітер південно-західний, південний і південно-східний, 2-8 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий дрібний мокрий сніг. У Володимир-Волинському — без опадів.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +3…+4. Вітер південно-західний, південний і південно-східний, 2-8 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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