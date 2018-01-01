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У Луцьку – безліч перешкод для неповносправних

У Луцьку – безліч перешкод для неповносправних
Людям з інвалідністю у Луцьку приходиться непросто, адже обмеження є на кожному кроці.

Для того, окрім соціальної допомоги, мають робити доступними транспорт та усі заклади міста, - повідомляє Район Луцьк із посиланням на Сфер ТВ Луцьк.

Щоб дістатись до магазину, аптеки чи переглянути виставу у театрі, лучанам на візках приходиться долати чимало перешкод.

Олексій із цими проблемами стикається чи не кожен день, адже через недбалість влади міста, чоловік не може дозволити собі банальні радощі. У яку центральну будівлю не можуть заїхати люди на візках.

Пандуси є не скрізь, але й до тих людям заважають добратись високі тротуари. Через це чоловікам приходиться небезпечно минати проблемні точки, виїжджаючи на дорогу, де їздять автомобілі.

Люди у візках можуть пересуватись лише на них, адже заїхати у маршрутку чи тролейбус просто немає можливості. Байдуже на вулиці дощ, сніг чи вітер.

Слово інвалід замінили, та на цьому, вочевидь, і завершили. Показувати свої дії не на замінах понять, а на вчинках, як бачимо не збираються. А такі люди теж хочуть жити вільно, у місті де є доступні театри, кав'ярні, продуктові магазини, аптеки і не тільки.



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Теги: Луцьк, доступність
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