На Волині судитимуть банду наркоторговців





Так, з березня по жовтень 2017 року троє чоловіків, придбавши необхідне обладнання для виготовлення амфетаміну, виготовляли цю психотропну речовину, перевозили її в Луцьк та забезпечували збут, - інформує прес-служба прокуратури області.



Нагадаємо,



Наркоторговців обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).



Далі – слово за судом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть членів організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом амфетаміну.Так, з березня по жовтень 2017 року троє чоловіків, придбавши необхідне обладнання для виготовлення амфетаміну, виготовляли цю психотропну речовину, перевозили її в Луцьк та забезпечували збут, - інформує прес-служба прокуратури області.Нагадаємо, затримали наркоділків 13 жовтня 2017 року. Під час обшуків було вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також понад 200 грам психотропної речовини.Наркоторговців обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).Далі – слово за судом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію