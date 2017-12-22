На Волині судитимуть банду наркоторговців
Сьогодні, 16:18
На Волині судитимуть членів організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом амфетаміну.
Так, з березня по жовтень 2017 року троє чоловіків, придбавши необхідне обладнання для виготовлення амфетаміну, виготовляли цю психотропну речовину, перевозили її в Луцьк та забезпечували збут, - інформує прес-служба прокуратури області.
Нагадаємо, затримали наркоділків 13 жовтня 2017 року. Під час обшуків було вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також понад 200 грам психотропної речовини.
Наркоторговців обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).
Далі – слово за судом.
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Так, з березня по жовтень 2017 року троє чоловіків, придбавши необхідне обладнання для виготовлення амфетаміну, виготовляли цю психотропну речовину, перевозили її в Луцьк та забезпечували збут, - інформує прес-служба прокуратури області.
Нагадаємо, затримали наркоділків 13 жовтня 2017 року. Під час обшуків було вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також понад 200 грам психотропної речовини.
Наркоторговців обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).
Далі – слово за судом.
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