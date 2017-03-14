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В Україні з'явиться новий підрозділ з боротьби з організованною злочинністю

В Україні з'явиться новий підрозділ з боротьби з організованною злочинністю
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін анонсував створення нового підрозділу з боротьби з організованною злочинністю.

Як повідомили 3 лютого у прес-службі НП, за словами Аброськіна, завершення формування нового департаменту очікується до кінця поточного року.

"Вже погоджено стратегію його створення. До кінця цього року очікуємо завершення його формування, основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю", - зазначив Аброськін.

Для служби у новому підрозділі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

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Теги: В’ячеслав Аброськін, поліція
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Організовані злочинці будуть боротись з собі подібними.
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