В Україні з'явиться новий підрозділ з боротьби з організованною злочинністю

В’ячеслав Аброськін анонсував створення нового підрозділу з боротьби з організованною злочинністю.



Як повідомили 3 лютого у прес-службі НП, за словами Аброськіна, завершення формування нового департаменту очікується до кінця поточного року.



"Вже погоджено стратегію його створення. До кінця цього року очікуємо завершення його формування, основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю", - зазначив Аброськін.



Для служби у новому підрозділі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший заступник голови Нацполіціїанонсував створення нового підрозділу з боротьби з організованною злочинністю.Як повідомили 3 лютого у прес-службі НП, за словами Аброськіна, завершення формування нового департаменту очікується до кінця поточного року."Вже погоджено стратегію його створення. До кінця цього року очікуємо завершення його формування, основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю", - зазначив Аброськін.Для служби у новому підрозділі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію