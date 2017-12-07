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Показали, як чистили дороги Луцька від снігу

Показали, як чистили дороги Луцька від снігу
Як тільки у Луцьку під вечір 3 лютого почав йти сніг на дороги міста виїхала спецтехніка, яка розчищала дороги.

Про це інформує Патрульна поліція Волині.

"Львівська, Набережна, Глушець, Грушевського та інші, - на всіх вулицях уночі працювала спецтехніка...", - йдеться в дописі.


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Теги: дорога, прибирання, Луцьк
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