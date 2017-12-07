Показали, як чистили дороги Луцька від снігу





Про це інформує Патрульна поліція Волині.



"Львівська, Набережна, Глушець, Грушевського та інші, - на всіх вулицях уночі працювала спецтехніка...", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як тільки у Луцьку під вечір 3 лютого почав йти сніг на дороги міста виїхала спецтехніка, яка розчищала дороги.Про це інформує Патрульна поліція Волині."Львівська, Набережна, Глушець, Грушевського та інші, - на всіх вулицях уночі працювала спецтехніка...", - йдеться в дописі.

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