Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,571, а продаж - 27,937.
Євро при купівлі становить - 34,205, при продажу - 34,908.
Курс російського рубля: купівля - 0,430, продаж - 0,501.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,980, продаж - 8,520.
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Євро при купівлі становить - 34,205, при продажу - 34,908.
Курс російського рубля: купівля - 0,430, продаж - 0,501.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,980, продаж - 8,520.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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