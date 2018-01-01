Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,254, а продаж - 27,642.
Євро при купівлі становить - 33,569, при продажу - 34,374.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,828, продаж - 8,378.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 33,569, при продажу - 34,374.
Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,828, продаж - 8,378.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд не знайшов рішення у справі Зайцевої
Сьогодні, 09:27
Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:00
Українців попереджають про різке погіршення погоди
Сьогодні, 08:52
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24