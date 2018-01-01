Курс валют у Луцьку на 7 лютого





Євро при купівлі становить - 33,569, при продажу - 34,374.



Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,828, продаж - 8,378.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,254, а продаж - 27,642.Євро при купівлі становить - 33,569, при продажу - 34,374.Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,828, продаж - 8,378.

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