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Курс валют у Луцьку на 7 лютого

Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,254, а продаж - 27,642.

Євро при купівлі становить - 33,569, при продажу - 34,374.

Курс російського рубля: купівля - 0,422, продаж - 0,491.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,828, продаж - 8,378.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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