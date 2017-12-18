Не покарання, а заробіток: лучанам платитимуть за громадські роботи
Сьогодні, 19:17
У Луцьку безробітних залучатимуть до громадських робіт.
Про це стало відомо 7 лютого під час засідання міськвиконкому.
Для безробітних, зареєстрованих у Луцькому міському центрі зайнятості, організують громадські роботи у трьох закладах – у Волинському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації людей вадами зору «Генерація успішної дії», Волинському фонді активної реабілітації неповносправних та департаменті соціальної політики міської ради.
Лучани зможуть супроводжувати людей з вадами зору, виконувати підсобні роботи під час ремонту приміщення фонду реабілітації неповносправних та інформувати населення про порядок отримання житлових субсидій.
Фінансуватимуть такі роботи за рахунок міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Оплата відбуватиметься у разі безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на організацію робіт.
За словами директора департаменту соціальної політики Вікторії Майбороди, ці громадські роботи жодним чином не пов’язані із тими, які призначає суд за вчинення правопорушень.
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Про це стало відомо 7 лютого під час засідання міськвиконкому.
Для безробітних, зареєстрованих у Луцькому міському центрі зайнятості, організують громадські роботи у трьох закладах – у Волинському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації людей вадами зору «Генерація успішної дії», Волинському фонді активної реабілітації неповносправних та департаменті соціальної політики міської ради.
Лучани зможуть супроводжувати людей з вадами зору, виконувати підсобні роботи під час ремонту приміщення фонду реабілітації неповносправних та інформувати населення про порядок отримання житлових субсидій.
Фінансуватимуть такі роботи за рахунок міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Оплата відбуватиметься у разі безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на організацію робіт.
За словами директора департаменту соціальної політики Вікторії Майбороди, ці громадські роботи жодним чином не пов’язані із тими, які призначає суд за вчинення правопорушень.
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