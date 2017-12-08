У Луцьку група п’яних молодиків влаштувала перегони з 5-ма екіпажами поліції. ФОТО





Впіймали нетверезого водія та його товаришів близько першої ночі у п’ятницю, 9 лютого, – пише



Троє лучан на автомобілі Skoda Fabia влаштували шалені перегони. Спершу вони мало не зіткнулись з автомобілем патрульних біля розважального центру «Промінь», а потім почали тікати на великій швидкості проспектом Перемоги та вулицею Карпенка-Карого.



Переслідували порушників п'ять машин патрульної поліції.



Врешті вони зупинилась на заправці на вулиці Дубнівській. Цікаво, що відразу після цього водій запевняв, що взагалі нікуди не їхав і просто стояв на місці. Хоча патрульні показали відео, на якому чітко видно, які перегони він влаштував.



І водій, і двоє пасажирів за зовнішніми ознаками були нетверезими, хоча від перевірки на драгері та в наркодиспансері категорично відмовились. Автомобілем керував друг власника. Тому одного чекатиме відповідальність за кермування в стані алкогольного сп'яніння, іншого – за передачу кермування автомобілем особі в стані алкогольного сп'яніння.



Окрім того, на водія склали протоколи за створення аварійної ситуації і за невиконання законної вимоги зупинитися від екіпажу патрульної поліції.



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