У Луцьку – літературно-акустичний вечір для закоханих і незакоханих
Сьогодні, 08:02
У Луцьку відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзиґа», для закоханих пар і тих, хто хоче знайти кохання.
Дійство відбудеться 11 лютого в приміщенні бібліотеки ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11), - повідомили організатори.
А «Дзиґа» це: багато музики; чудових віршів; смачні безкоштовні кава та чай; чарівна атмосфера; хороші люди та нові знайомства; конкурси із подарунками від партнерів, - кажуть вони.
Щоб виступити треба реєструватися:
Для музикантів: +380669121615 (Оля)
Для поетів: +380 95 036 9810 (Оля)
Або за посиланням:
https://goo.gl/forms/hLN8SiqUjXAWhBa33
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Дійство відбудеться 11 лютого в приміщенні бібліотеки ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11), - повідомили організатори.
А «Дзиґа» це: багато музики; чудових віршів; смачні безкоштовні кава та чай; чарівна атмосфера; хороші люди та нові знайомства; конкурси із подарунками від партнерів, - кажуть вони.
Щоб виступити треба реєструватися:
Для музикантів: +380669121615 (Оля)
Для поетів: +380 95 036 9810 (Оля)
Або за посиланням:
https://goo.gl/forms/hLN8SiqUjXAWhBa33
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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