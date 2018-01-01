У Луцьку – літературно-акустичний вечір для закоханих і незакоханих





Дійство відбудеться 11 лютого в приміщенні бібліотеки ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11), - повідомили організатори.



А «Дзиґа» це: багато музики; чудових віршів; смачні безкоштовні кава та чай; чарівна атмосфера; хороші люди та нові знайомства; конкурси із подарунками від партнерів, - кажуть вони.



Щоб виступити треба реєструватися:



Для музикантів: +380669121615 (Оля)

Для поетів: +380 95 036 9810 (Оля)



Або за посиланням:

https://goo.gl/forms/hLN8SiqUjXAWhBa33

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